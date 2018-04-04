В пасхальную ночь маршрутки Симферополя будут ездить до поздней ночи

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в ночь с 7 на 8 апреля работа общественного транспорта будет продлена до 03:00 часов», — говорится в пресс-релизе.

Симферопольских перевозчиков уже предупредили об обязательном предрейсовом медицинском освидетельствовании водителей предприятия и проверки технического состояния автобусов в праздничный день.

Ранее сообщалось, что на Пасху в церквях и храмах Крыма будут дежурить порядка 2,5 тыс спасателей.