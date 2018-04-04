В пасхальную ночь маршрутки Симферополя будут ездить до поздней ночи
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. В ночь с седьмого на восьмое апреля общественный транспорт будет перевозить пассажиров до 03.00. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. В ночь с седьмого на восьмое апреля общественный транспорт будет перевозить пассажиров до 03.00. Об этом сообщает
«В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в ночь с 7 на 8 апреля работа общественного транспорта будет продлена до 03:00 часов», — говорится в
Симферопольских перевозчиков уже предупредили об обязательном предрейсовом медицинском освидетельствовании водителей предприятия и проверки технического состояния автобусов в праздничный день.
Ранее сообщалось, что на Пасху в церквях и храмах Крыма будут дежурить порядка 2,5 тыс спасателей.
В этом году Великий пост заканчивается 7 апреля, а православная Пасха выпадает на 8-е число. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
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