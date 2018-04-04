Плохие парни. Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов
Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе
Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе
Дорогу ветеранам
Ни до, ни после мир не видел конфликта страшнее и масштабнее, чем Вторая мировая война. Европа лежала в руинах, СССР потерял как минимум 12 процентов своего населения, Британская империя трещала по швам, а Германия и вовсе перестала существовать как единое государство. Но измученные войной и предшествующим экономическим кризисом люди как никогда были преисполнены желанием жить.
На протяжении первых 15 послевоенных лет экономика западных стран стремительно росла, население богатело, особенно в незатронутых войной США. Именно в эти годы сложилась пресловутая «американская мечта»: ухоженная жена, румянощекие дети, машина последней модели, дом со всеми благами цивилизации, работа в крупной компании. На фоне этого идеала капитализма начала подниматься волна молодежного бунтарства. Далеко не все хотели одинаково выглядеть и одинаково жить.
Еще одна черта эпохи — большое число
Капитан ВВС Роберт Макнамара сначала стал
Герой войны, любимец женщин, икона стиля, богатый и знаменитый, 35-й президент США стал живым воплощением успеха для миллионов людей во всем мире. Его убийство в 1963 году стало определенным концом эпохи. В 1965 году США вступят в войну во Вьетнаме, что вызовет волну протестов. В полную силу борьбу за свои гражданские права поведут афроамериканцы, а молодежь захватит культура хиппи. Но очаги протеста начали возникать уже в 1950-е годы. Именно в это время возникли первые субкультуры: битников в США и
Рождение плохого парня
Конечно, Дин не был единственным бунтарем, пришедшим к славе. Планетарную популярность обрели Марлон Брандо, Поль Ньюман и Элвис Пресли, но главным
Явно не в его творческом наследии — до своей гибели актер успел сыграть только в восьми фильмах, из которых лишь три роли были главными. Дин стал одним из первых героев телевидения — он снимался в отдельных эпизодах 23 сериалов. Помимо этого Джеймс сыграл в пяти спектаклях, три из которых шли на Бродвее. Но все равно это не сравнить с наследием больших актеров эпохи вроде Кирка Дугласа, Грегори Пэка или тех же Ньюмана и Брандо. Дин стал
Дин отличался от всех остальных актеров до него и своим внешним видом, и своим поведением. Никто, за исключением разве что Марлона Брандо, не сделал для популяризации футболок и кожаных курток так же много, как Дин. Типичный образ Джеймса — белая футболка, надетая поверх нее черная или коричневая куртка и джинсы. Последние, кстати, актер одним из первых начал подворачивать. В США двухдюймовый отворот джинсов даже получил имя «Джеймс Дин», а Levi’s и American Apparel до сих пор выпускают модели, которые носил актер.
Дин одним из первых начал носить солнечные очки как элемент стиля. Рост их популярности начался после того, как в 1936 году появились очки с поляризационными линзами. Уже год спустя в США было продано 20 миллионов солнцезащитных очков, но большинство их покупателей составляли женщины. Джеймс же ввел их и в мужской гардероб. Более официальный образ актер создавал при помощи различных свитеров, которые он сочетал как с футболкой, так и с рубашкой. Последние Дин комбинировал со свитерами с
До Дина джинсы и сапоги считались рабочей одеждой, в которой в обществе могли появиться разве что ковбои. Футболки не принято было носить без рубашки сверху, а поло и кроссовки не надевали за пределами загородного клуба. Отдельного разговора заслуживает прическа Джеймса — ставший знаменитым квифф с зачесанной назад высокой челкой. При этом не заметить необычно одетого актера было невозможно. На заработанные за свою первую главную роль в фильме «К востоку от Эдена» деньги Джеймс купил мотоцикл Triumph Tiger T110 и спорткар Porsche 356, на которых с ревом гонял по Калифорнии.
Предмет для отдельного разговора — сексуальная ориентация актера. «Нет, я не гей. Но я не собираюсь идти по жизни с одной рукой, связанной за спиной», — комментировал свои предпочтения сам Дин. Большинство его биографов сходятся на том, что сексуальные отношения с представителями своего пола носили либо экспериментальный характер, либо были необходимы для продвижения актерской карьеры. При этом актер безоговорочно признается
Довершает образ бунтующего юноши увлечение Джеймса автоспортом и гибель в автокатастрофе. Тот самый Porsche 356, на котором актер гонял по дорогам общего пользования, использовался и в гонках. Причем Дин сразу же продемонстрировал неплохие способности, регулярно попадая в тройку общего зачета и выигрывая в своем классе. Перерывы в гонках были обусловлены лишь съемками в «Бунтаре без причины» и «Гиганте». Зато в 1955 году актер приобрел самую «злую» модель в гамме Porsche — 550 A Spyder, получившую прозвище Little bastard («Маленький ублюдок»). На
Новость о смерти кумира молодежи мигом облетела страну. На похороны пустили 600 человек, но еще 2 400 пришли и ждали у здания церкви. Хоронили Дина в закрытом гробу, чтобы никто не видел, что стало с его красивым лицом. Джеймс так и остался вечно молодым и красивым бунтарем. Образ Дина оказал колоссальное влияние на молодежь по обе стороны Атлантики.
«Без Джеймса Дина не было бы и The Beatles!» — с этим громким заявлением можно было бы не согласиться, если б его автором не был бы Джон Леннон. «Я слышал, что меня называют “новым Джеймсом Дином”, но я никогда не соглашусь с этим сравнением. Потому что он был гением», — это уже Элвис Пресли. «Марлон Брандо изменил то, как люди играли в кино. Джеймс Дин изменил то, как они жили», — объяснил значение Дина для США актер Мартин Шин.
Новый скряга
Если Джеймс Дин был предвестником новой эпохи, то самый богатый человек 50-х будто попал в будущее из прошлого. В XX век человечество вступило с одним из самых харизматичных и одновременно анекдотичных богачей в истории — нефтяным магнатом Джоном Рокфеллером. Первый миллиардер в истории отчаянно экономил на собственной жизни и во всем ограничивал своих родственников. Спустя полвека история в точности повторилась. В 1957 году журнал Fortune назвал богатейшим американцем Жана Пола Гетти — нефтяного магната и скрягу.
Гетти родился в богатой семье нефтепромышленника в 1892 году и уже в возрасте 22 лет получил от отца 10 тысяч долларов для инвестиций в нефтяную отрасль. Спустя год юный Жан Пол стал миллионером. В 1930 году умер его отец, оставив в наследство треть нефтяной компании Getty Oil Inc. Правда, из 10-миллионного состояние ему досталось лишь 500 тысяч долларов — отца Жана Пола сильно расстроила неудавшаяся личная жизнь наследника. Только за 1920-е годы он трижды женился и дважды развелся. Всего же у Гетти было пять жен, которые подарили ему пятерых детей.
Но неудачная личная жизнь нисколько не мешала
Хозяин вечера запрещал гостям курить в помещении и пользоваться туалетами. Справлять естественные нужды публике предлагалось в мобильных клозетах в саду. Кроме того,
Ущерб дворцу от вечеринки оценивался в 20 тысяч фунтов стерлингов (около 453 тысяч долларов по курсу 2018 года). Кроме того, гости украли множество предметов столового серебра XVIII века. На следующее утро о провале вечеринки писала вся лондонская пресса. Самое удивительное, что пристыженные гости начали возвращать украденное. Больше крупных вечеринок в
Предметом для множества анекдотов стала бережливость Гетти. Миллиардер сам стирал свою одежду, так как считал, что платить за это глупо. Почти все телефоны в
Помимо работы у Гетти было две страсти: коллекционирование предметов искусства и секс. Последний Жан Пол любил столь сильно, что ради сохранения потенции начал применять экспериментальное лекарство H3. Что до коллекции, то после себя Гетти оставил три музея и J. Paul Getty Trust — самый богатый фонд в мире искусств. Огромный бюджет фонда позволяет ему по сей день оставаться одним из главных покупателей на аукционах Лондона и
Бунтари и консерваторы
Гетти оставался богатейшим человеком США и одним из богатейших в мире вплоть до своей смерти в 1976 году. И все эти годы его нельзя было назвать иконой стиля. Жан Пол одевался весьма консервативно: двубортные пиджаки,
Именно 1950-е годы можно считать временем рождения серого офисного костюма. Максимум шика, который мог себе позволить солидный мужчина, — двубортный пиджак в клетку. Иконой стиля для большинства американцев и значительной части европейцев был Фрэнк Синатра — «человек, лучше всех носивший костюм». Максимум вольности, которую мог позволить себе Фрэнк — сдвинутая на затылок шляпа, которая в 1950-е все еще оставалась обязательным атрибутом представительного человека.
Бунтующая молодежь тем временем копировала стиль Джеймса Дина и Марлона Брандо. Но самые радикальные молодые люди пошли еще дальше и создали собственную субкультуру. В США ими стали битники, протестовавшие против общества потребления. Соответственно, и во внешнем виде главной целью было дистанцироваться от мира моды.
Гардероб битника — это
Впрочем, нам куда ближе
Еще дальше пошли советские стиляги, цвета одежды которых были ярче, а сама одежда смелее. Тем не менее, все эти
Антон Ширяев.
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