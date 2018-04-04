Стоимость ЦКАД выросла на 13,5 млрд рублей
Строительство дороги продлено на год.
Строительство дороги продлено на год.
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Стоимость строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которая будет построена на территории Московской области, увеличилась на 13,5 млрд рублей, а сроки строительства продлены на год — с декабря 2018 на декабрь 2019 года —
Отмечается, что первый пусковой комплекс ЦКАД готов только на 15,6%, при этом предусмотренный срок его ввода — декабрь 2018 года. Работы по пусковому комплексу № 3 госкомпанией не принимались и не оплачивались. При этом по концессионному соглашению объем выполненных работ на 28 июня 2018 года должен будет составить 19,6 млрд рублей.
«В нарушение сетевого
По пусковому комплексу № 5 в 2017 году приняты работы на сумму 9 млрд рублей (60% от предусмотренного объема 2017 года). Техническая готовность объекта — 33%, срок ввода — декабрь 2018 года.
Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию пускового комплекса № 4 магистрали был перенесен на декабрь 2020 года.
ЦКАД будет пролегать в 50 км от МКАД и практически продублирует Малое бетонное кольцо. Дорогу планируется запустить в эксплуатацию к 2025 году. Общая протяженность центральной кольцевой автомобильной дороги составит около 530 км, суммарная стоимость строительства всех участков магистрали превышает 300 млрд рублей.
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