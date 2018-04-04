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13:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Во второй декаде апреля начнутся первые лесные пожары в Иркутской области

В лесах Иркутской области могут начаться первые пожары во второй декаде апреля 2018 года, это связано с повышением температуры воздуха и активным таянием снега.

Источник: AP 2018

В мае, скорее всего, лесные пожары будут уже сильными. Об этом сообщил начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров 4 апреля 2018 года на совещании о подготовке региона к пожароопасному сезону в правительстве Иркутской области.

Министерство лесного комплекса Иркутской области провело проверку лесопожарной техники, её готовность составляет 98%. Будет задействовано 2676 единиц техники, из них девять легкомоторных самолётов, пять самолётов Ан-2, шесть самолётов Ми-8. К пожароопасному периоду подготовят 260 сотрудников парашютно-десантной службы. На мероприятия против лесных пожаров из областного и федерального бюджета выделили 671 млн рублей, прокомментировал министр Сергей Шеверда.

По словам руководителя общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Иркутской области» Сергея Апановича, к 20 апреля создадут мобильные отряды добровольной пожарной охраны в Зиминском, Качугском, Слюдянском районах. Они будут участвовать в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, с помощью мобильных средств пожаротушения. Добровольная пожарная охрана с министерством будет обучать участников отрядов, застрахуют жизнь и здоровье, обеспечат спецодеждой.

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