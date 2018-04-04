Во второй декаде апреля начнутся первые лесные пожары в Иркутской области

В мае, скорее всего, лесные пожары будут уже сильными. Об этом сообщил начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров 4 апреля 2018 года на совещании о подготовке региона к пожароопасному сезону в правительстве Иркутской области.



Министерство лесного комплекса Иркутской области провело проверку лесопожарной техники, её готовность составляет 98%. Будет задействовано 2676 единиц техники, из них девять легкомоторных самолётов, пять самолётов Ан-2, шесть самолётов Ми-8. К пожароопасному периоду подготовят 260 сотрудников парашютно-десантной службы. На мероприятия против лесных пожаров из областного и федерального бюджета выделили 671 млн рублей, прокомментировал министр Сергей Шеверда.