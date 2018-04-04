Стало известно имя диктора «Тотального диктанта-2018» в Красноярске

В Красноярске диктором станет телеведущий Михаил Шац, в Иркутске «Тотального диктанта» прочтет поэтесса Ирина Астахова. Кроме того, в Тюмени диктовать будет участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине — актер Виктор Сухоруков.