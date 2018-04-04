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13:00 (мск), источник: "Российская газета"

Стало известно имя диктора «Тотального диктанта-2018» в Красноярске

Названы имена знаменитостей, которые будут читать текст «Тотального диктанта», сообщает РИА-Новости со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

В Красноярске диктором станет телеведущий Михаил Шац, в Иркутске «Тотального диктанта» прочтет поэтесса Ирина Астахова. Кроме того, в Тюмени диктовать будет участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине — актер Виктор Сухоруков.

В городе-победителе конкурса «Тотальный диктант-2018» будет диктовать сам автор текста Гузель Яхина. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной «Дети мои» и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.

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