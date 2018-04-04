Первый в Крыму крематорий достроят этим летом

Источник: РИА "Новости"

По его словам, инвестиционный проект по строительству крематория в Симферопольском районе реализует ООО «Крымская национальная мемориальная компания». Изначально инвестор планировал построить крематорий в Ялте, однако общественность города высказалась против этого. Поэтому было принято решение реализовать проект на территории Симферопольского района.

Для строительства крематория на сельском кладбище был выделен участок площадью 30 соток.

«С точки зрения безопасности и всех санитарно-эпидемиологических норм сам крематорий находится за границами сельского поселения, на расстоянии более 500 метров от жилой застройки, на территории кладбища. Он отделен от населенного пункта естественными преградами в виде искусственного водного объекта, трассы Симферополь — Джанкой, зелеными насаждениями. Поэтому говорить о том, что это представляет какую-то угрозу экологии — явное преувеличение», — отметил Чичкин.

Также глава администрации Гвардейского сельского поселения опроверг данные некоторых украинских СМИ о том, что строительство крематория ведется вблизи мусульманского кладбища.

В реализацию проекта инвестор планирует вложить около 40 млн рублей. Из них более 10 млн рублей будет потрачено на закупку новейшего фильтрационного оборудования, которое позволит свести выбросы вредных веществ практически к нулю.

«По заверениям инвестора у нас будет самый современный в России крематорий», — подчеркнул Чичкин.

Из-за большой удаленности от газовых магистралей будущий крематорий не планируется подключать к газопроводу. «Голубое топливо», которое будет обеспечивать его работу, будет подвозиться и храниться в специальном накопителе — газгольдере.

Глава администрации, ссылаясь на заверения инвестора, отметил, что кремация будет обходиться гражданам гораздо дешевле, чем традиционное захоронение.