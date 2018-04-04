Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Британские таблоиды болезненно отреагировали на видеоролик МО РФ
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
12:59 (мск), источник: РИА Крым

Первый в Крыму крематорий достроят этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. Строительство первого на территории Крыма крематория около села Красная Зорька Симферопольского района планируется завершить летом этого года. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, инвестиционный проект по строительству крематория в Симферопольском районе реализует ООО «Крымская национальная мемориальная компания». Изначально инвестор планировал построить крематорий в Ялте, однако общественность города высказалась против этого. Поэтому было принято решение реализовать проект на территории Симферопольского района.

Для строительства крематория на сельском кладбище был выделен участок площадью 30 соток.

«С точки зрения безопасности и всех санитарно-эпидемиологических норм сам крематорий находится за границами сельского поселения, на расстоянии более 500 метров от жилой застройки, на территории кладбища. Он отделен от населенного пункта естественными преградами в виде искусственного водного объекта, трассы Симферополь — Джанкой, зелеными насаждениями. Поэтому говорить о том, что это представляет какую-то угрозу экологии — явное преувеличение», — отметил Чичкин.

Также глава администрации Гвардейского сельского поселения опроверг данные некоторых украинских СМИ о том, что строительство крематория ведется вблизи мусульманского кладбища.

В реализацию проекта инвестор планирует вложить около 40 млн рублей. Из них более 10 млн рублей будет потрачено на закупку новейшего фильтрационного оборудования, которое позволит свести выбросы вредных веществ практически к нулю.

«По заверениям инвестора у нас будет самый современный в России крематорий», — подчеркнул Чичкин.

Из-за большой удаленности от газовых магистралей будущий крематорий не планируется подключать к газопроводу. «Голубое топливо», которое будет обеспечивать его работу, будет подвозиться и храниться в специальном накопителе — газгольдере.

Глава администрации, ссылаясь на заверения инвестора, отметил, что кремация будет обходиться гражданам гораздо дешевле, чем традиционное захоронение.

Также в планах инвестора — строительство мемориального парка с кладбищем.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Крыму четверо мужчин пытались дать 1,5 млн рублей взятки предприятию 'Крымэнерго'
Экипажу захваченного Украиной 'Норда' доставили продукты
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Как государство заставляет бизнес платить налоги
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Рост зарплат в России существенно замедлится к июню
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом» В Патентном бюро США появилась заявка на регистрацию названия, которое предназначено для обозначения «автомобилей и их деталей»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь