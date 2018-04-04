Совсем как огуречик
Почему россияне покидают отечественный цирк ради канадского Cirque du Soleil.
Почему россияне покидают отечественный цирк ради канадского Cirque du Soleil.
В этом цирке
«Я что, я их просто хватаю, — говорит Саша Гроль, парень, у которого бицепсы толще, чем талия у его партнерши. — Это они летят». Гроль — ловитор, он стоит на качающейся в воздухе трапеции, швыряет коллеге девчонок и ловит тех, что прилетели к нему. От его работы буквально зависят жизнь и здоровье артисток — и потому его «я что» произносится с усмешкой человека, знающего себе цену.
«Спортивные школы в России очень сильны, — говорит артистический директор шоу Ovo Тим Беннетт, — а мы часто приглашаем людей, приходящих из спорта, а не из старых цирковых семей». Тем не менее Гроль — именно из цирковой семьи. Его отец ежевечерне держал на плечах нескольких человек, стоя в основании акробатической пирамиды, — и сыну было пятнадцать, когда спина пятидесятилетнего отца перестала выдерживать нагрузки.
Батя сказал: давай, надо теперь
кому-тозарабатывать. Ну, я и пошел на арену.
Цирк меняется вместе с окружающим миром — раньше в Cirque du Soleil вместе с родителями часто работали дети, как это было издавна принято на аренах, — и цирк даже возил с собой собственную школу.
Зато все больше спортсменов, которые раньше заканчивают спортивную карьеру. Летающая над цирковой пропастью и надеющаяся на руки Саши Гроля Нина Карцева пришла из спортивной гимнастики. В свое время она стала чемпионкой Европы в составе российской команды — а закончив спортивную карьеру, пошла работать в российский цирк. Почему пара сменила наши арены на Cirque du Soleil?
Здесь атмосфера другая. В России часто так бывает:
кто-тоустал, кто-то кого-тоненавидит. А здесь все общаются на хорошей волне.
Про деньги артисты не говорят — не принято, как и вообще в Европе. Но понятно, что условиями артисты довольны — в этом году были продлены все контракты, никто не ушел искать лучшей жизни. Все остались на своих местах: и скарабеи (это тот самый номер, где работают Саша и Нина), и китайские муравьи, которые, лежа на спине, ногами швыряют барабаны и друг друга (в цирковой терминологии номер именуется «икарийские игры»), и
Цирковой народ не обсуждает политических проблем, иначе жизнь в труппе стала бы невыносимой.
Отпуска народ чередует: обычно один артисты проводят с семьей, один —
Сюжет Ovo вполне условен — нам предъявляют жизнь насекомых, но это
За кулисами Cirque du Soleil вывешены флаги всех государств, чьи граждане участвуют в шоу. В центре — флаг самого цирка, и чем ближе к нему флаг страны — тем больше артистов из нее работают сегодня на арене. Ближе всего к центру — российский и украинский флаги, подальше — Канада, еще дальше — Бразилия (из нее прилетела Божья коровка Нейва Насименто). Австрия и Китай, Монголия и Франция.
Собственно, к нам приезжает не просто цирк, но модель идеального мира — при этом работающая модель. И это одно из самых больших чудес нашего времени, которое поражает не меньше, чем акробаты и жонглеры.
Анна Гордеева.
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