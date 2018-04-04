Совсем как огуречик

Источник: AFP 2018

В этом цирке артисты-кузнечики ходят коленками назад, гигантская божья коровка влюбляет в себя весь зрительный зал, а за кулисами висят рядом флаги России и Украины. В течение трех месяцев шоу Ovo («Яйцо») Cirque du Soleil будет кочевать по нашей стране — от Петербурга до Сочи, не позабыв про Москву, Урал и Поволжье.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc82be4HGe9/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bc82be4HGe9/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cirque du Soleil (@cirquedusoleil)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-21T04:25:19+00:00">20 Дек 2017 в 8:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я что, я их просто хватаю, — говорит Саша Гроль, парень, у которого бицепсы толще, чем талия у его партнерши. — Это они летят». Гроль — ловитор, он стоит на качающейся в воздухе трапеции, швыряет коллеге девчонок и ловит тех, что прилетели к нему. От его работы буквально зависят жизнь и здоровье артисток — и потому его «я что» произносится с усмешкой человека, знающего себе цену.

Он один из многих наших соотечественников, работающих в Cirque du Soleil, — канадский цирк, давно превратившийся в мировую корпорацию, охотно нанимает наших людей.

Источник: AFP 2018

«Спортивные школы в России очень сильны, — говорит артистический директор шоу Ovo Тим Беннетт, — а мы часто приглашаем людей, приходящих из спорта, а не из старых цирковых семей». Тем не менее Гроль — именно из цирковой семьи. Его отец ежевечерне держал на плечах нескольких человек, стоя в основании акробатической пирамиды, — и сыну было пятнадцать, когда спина пятидесятилетнего отца перестала выдерживать нагрузки.

Батя сказал: давай, надо теперь кому-то зарабатывать. Ну, я и пошел на арену. Саша Гроль Артист Cirque du Soleil, ловитор

Цирк меняется вместе с окружающим миром — раньше в Cirque du Soleil вместе с родителями часто работали дети, как это было издавна принято на аренах, — и цирк даже возил с собой собственную школу.

Источник: AFP 2018

Теперь в большинстве стран Европы детский труд категорически запрещен — и малолетних артистов в составе труппы больше нет.

Зато все больше спортсменов, которые раньше заканчивают спортивную карьеру. Летающая над цирковой пропастью и надеющаяся на руки Саши Гроля Нина Карцева пришла из спортивной гимнастики. В свое время она стала чемпионкой Европы в составе российской команды — а закончив спортивную карьеру, пошла работать в российский цирк. Почему пара сменила наши арены на Cirque du Soleil?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfBhYchnpy7/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BfBhYchnpy7/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cirque du Soleil (@cirquedusoleil)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-10T17:00:24+00:00">10 Фев 2018 в 9:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь атмосфера другая. В России часто так бывает: кто-то устал, кто-то кого-то ненавидит. А здесь все общаются на хорошей волне. Саша Гроль Артист Cirque du Soleil, ловитор

Про деньги артисты не говорят — не принято, как и вообще в Европе. Но понятно, что условиями артисты довольны — в этом году были продлены все контракты, никто не ушел искать лучшей жизни. Все остались на своих местах: и скарабеи (это тот самый номер, где работают Саша и Нина), и китайские муравьи, которые, лежа на спине, ногами швыряют барабаны и друг друга (в цирковой терминологии номер именуется «икарийские игры»), и гимнасты-бабочки (канадская пара, создающая в воздухе полную иллюзию невесомости и свободного полета — хотя канаты, на которых они работают, вовсе не скрыты от глаз публики). И, конечно, многонациональная команда сверчков, что взлетают с батута и вбегают пешком на восьмиметровую стену. Сверчки собрались из Китая, Бельгии, США, Великобритании, России и Украины — и отлично понимают друг друга.

Источник: AFP 2018

Цирковой народ не обсуждает политических проблем, иначе жизнь в труппе стала бы невыносимой.

Стандартный график работы — два месяца представлений (с «двойниками» по выходным), две недели отпуска.

Отпуска народ чередует: обычно один артисты проводят с семьей, один — где-нибудь в теплых краях, чтобы дать отдохнуть телу. Среди веселого обсуждения отпускных радостей вдруг звучит тихий голос еще одной летуньи: «Я обычно езжу домой. Только у меня дома война, и добираться очень долго. Иногда несколько суток. Но я все равно езжу, там же родители». «Она из Луганска», — сочувственно поясняет сидящий рядом парень.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhI_Vu7FC_p/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhI_Vu7FC_p/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">End of week work out, before well deserved day off... Ehha! And it’s 4 years #anniversary of Kurios! ? ? ? #timeflies . . . Сегодняшняя подкачка, перед выходным днём!??? кстати этот вид отжиманий мы называем «подмышка» ? наверное понятно почему, ножки в подмышках находятся...☺️ . #contortion #workout #contortionist #circus #fit #circusgirl #acrobatics #cirque #cirquefam #yoga #cirqueway #cirqueartist #training #strong #kurios #cirquedusoleil #pushup #bayarmabella #gymnastics #circusaroundtheworld #fitgirl #circuseverydamnday #spongebob #strongwomen #socks #циркдюсолей #отжимания #flexibility @40_kilog @super_athletes @insidegym @circusaroundtheworld @fitnes_journal @circus.international @gymnasticbodies</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bayarmabella/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> BAYARMA Zodboeva ✨</a> (@bayarmabella) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-04T07:41:40+00:00">4 Апр 2018 в 12:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сюжет Ovo вполне условен — нам предъявляют жизнь насекомых, но это все-таки цирк, а не драмтеатр, и в спектакле нет никаких, упаси боже, конфликтов. Ну разве что экспрессивная Божья коровка размера 5XL объяснит какому-то мелкому жуку, как надо вести себя с дамой (комики разговаривают на выдуманном языке циркиш, сплетенном из слов множества языков, — он никому дословно не понятен, но всем ясны эмоции, вложенные в монолог). Объединены следующие друг за другом номера лишь костюмами, представляющими разные виды насекомых, — но какие это костюмы! С цирком ездит собственная производственная мастерская, которая обеспечивает кузнечикам костюмы с коленками назад, печатает на 3D-принтере муравьиные шлемы и шьет башмаки с 50-сантиметровыми носами, будто утащенные из восточных сказок. Вся эта цветастая роскошь должна быть при этом удобной и безопасной, и поэтому мастерицы внимательно слушают замечания артистов, что не всегда случается в наших труппах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhJKcRSl2KI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhJKcRSl2KI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Giselle Agatha ? (@giselle.agatha)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-04T09:16:39+00:00">4 Апр 2018 в 2:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В труппе — артисты из 21 страны, разговаривающие на семи разных языках.

За кулисами Cirque du Soleil вывешены флаги всех государств, чьи граждане участвуют в шоу. В центре — флаг самого цирка, и чем ближе к нему флаг страны — тем больше артистов из нее работают сегодня на арене. Ближе всего к центру — российский и украинский флаги, подальше — Канада, еще дальше — Бразилия (из нее прилетела Божья коровка Нейва Насименто). Австрия и Китай, Монголия и Франция.

Источник: AFP 2018

И весь этот народ дружелюбен друг к другу, работает плечом к плечу и всегда готов прийти на помощь в случае необходимости.

Источник: AFP 2018

Собственно, к нам приезжает не просто цирк, но модель идеального мира — при этом работающая модель. И это одно из самых больших чудес нашего времени, которое поражает не меньше, чем акробаты и жонглеры.