Шествие в защиту животных пройдет в Иркутске 15 апреля

В воскресенье 15 апреля состоится очередной всероссийский митинг за права животных, иркутяне планируют принять участие. Демонстранты пройдутся по улицам Иркутска от сквера им. Кирова и дома быта (ул. Урицкого) до площади у городского цирка, где планируется концерт с участием творческих коллективов. Об этом рассказала организатор мероприятия Алёна Машкина.

Кроме этого, для участия в митинге приглашаются приюты для животных и организации зоозащитников. На сегодняшний момент уже поступило около 10 заявок. Приглашения были разосланы по всем организациям Иркутска и ближайших городов. Уже откликнулся Шелехов. Подать заявку можно по телефону 8 999 642−94−27 . Точное время начала еще не известно, мероприятие согласовывается с администрацией города.

Так же на митинге будет организован сбор пожертвований для приютов. Кроме денег можно принести еду, вещи и медикаменты.