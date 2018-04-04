Шествие в защиту животных пройдет в Иркутске 15 апреля
Принятие федерального законопроекта «Об ответственном обращении с животными» поддержат в Иркутске митингом.
Принятие федерального законопроекта «Об ответственном обращении с животными» поддержат в Иркутске митингом.
В воскресенье 15 апреля состоится очередной всероссийский митинг за права животных, иркутяне планируют принять участие. Демонстранты пройдутся по улицам Иркутска от сквера им. Кирова и дома быта (ул. Урицкого) до площади у городского цирка, где планируется концерт с участием творческих коллективов. Об этом рассказала организатор мероприятия Алёна Машкина.
Кроме этого, для участия в митинге приглашаются приюты для животных и организации зоозащитников. На сегодняшний момент уже поступило около 10 заявок. Приглашения были разосланы по всем организациям Иркутска и ближайших городов. Уже откликнулся Шелехов. Подать заявку можно по телефону
Так же на митинге будет организован сбор пожертвований для приютов. Кроме денег можно принести еду, вещи и медикаменты.
Напоминаем, что первое чтение законопроекта «Об ответственном обращении с животными» было в 2011 году. В его статьях описывается запрет жестокого обращения с животными и зрелищ, причиняющих им боль и увечья (ст.10−11), широкий перечень обязанностей владельцев животных (ст12), правила регистрации животных (ст.13), правила выгула (ст15.), обращение с безнадзорными животными регулирует 18-я статья, а работу приютов статья 19.
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