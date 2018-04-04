Теплее в Иркутской области станет после 10 апреля

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Об этом сообщил начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров 4 апреля 2018 на совещании в правительстве Иркутской области, посвящённому подготовке региона к пожароопасному сезону.

Во второй декаде апреля ночью температура составит от -1 -6 и будет подниматься выше ноля, днём температура будет колебаться от +2 +7 до +11 +16 градусов, в отдельные дни — до +20. В северных и верхнеленских районах столбик термометра останется на отрицательных значениях -10 -15, местами -20 -25, на севере может опуститься до -30. Днём на севере будет -4 -9. После 20 апреля в северных и верхнеленских районах ночью — 8 — 15 до +1 +6, днём +6. Осадки незначительны 7−20 миллиметров.

В первых декадах мая ожидается среднемесячная температура +6 +10, температура ночью составит — 1 +4. В третьей декаде столбик термометра будет колебаться от +2 +7, в отдельные ночи 0 -4, днём от +6 +11 до +19 +24. Количество осадков в мае будет примерно 18−47 миллиметров, в западных районах до 84 миллиметров.

По состоянию на 4 апреля высота снежного покрова составляет от 0 до 39 см, на большей части северных и верхнеленских районах местами до 63 см. На северо-востоке в посёлке Мама до 89 см, в горах Южного Прибайкалья до 120 см.