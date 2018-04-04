Центр Екатеринбурга закроют для автомобилистов ради Крестного хода
Пасхального.
Пасхального.
8 апреля в столице Урала пройдут торжественные богослужения, крестный ход и концерт, посвященные празднованию Пасхи. Центр мегаполиса закроют для автомобилистов в 16.00 — в это время от
Крестный ход пройдет традиционным маршрутом — по Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, Толмачева и Царской, рассказали «Уралинформбюро» в
Возглавит шествие детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Детям раздадут яркие значки с логотипом движения «Верим. Действуем».
Праздничные богослужения начнутся в храмах 7 апреля с 23.30. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавит службу в
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