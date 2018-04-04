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13:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Центр Екатеринбурга закроют для автомобилистов ради Крестного хода

Пасхального.

Источник: УралИнформБюро

8 апреля в столице Урала пройдут торжественные богослужения, крестный ход и концерт, посвященные празднованию Пасхи. Центр мегаполиса закроют для автомобилистов в 16.00 — в это время от Свято-Троицкого собора (Розы Люксембург) к Храму-на-Крови (Толмачева) двинется колонна православных.

Крестный ход пройдет традиционным маршрутом — по Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, Толмачева и Царской, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Возглавит шествие детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Детям раздадут яркие значки с логотипом движения «Верим. Действуем».

Праздничные богослужения начнутся в храмах 7 апреля с 23.30. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавит службу в Свято-Троицком кафедральном соборе. Пасхальной ночью ожидается также прибытие в уральскую столицу Благодатного огня из Иерусалима.

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