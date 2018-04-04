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13:09 (мск), источник: VN.ru

Из-за мигранта оштрафовали главврача Доволенской больницы

На 40 тысяч рублей оштрафовали главврача ЦРБ в Доволенском районе Новосибирской области. Как выяснилось, гражданка Казахстана дважды лечилась в больнице, а медики не поставили в известность органы миграционного учета.

Прокуратурой Доволенского района установлено, что в прошлом году в центральной районной больнице два раза лечилась гражданка Казахстана. Однако медики не сообщили об этом в орган миграционного учета, что, как пояснил VN.ru cтарший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин, не соответствовало Федеральному закону «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В результате главврачу придется выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Добавим, мигранты считают наш регион комфортным для проживания. Доступное жилье, качественное образование, хороший заработок. Все составляющие подталкивают иностранцев сменить местожительства.

Есть мнение, что в регионе хорошие должности занимают приезжие, вытесняя тем самым коренное население. По данным социологов, это всего лишь один из мифов, который придумали сами новосибирцы. Чтобы найти высокооплачиваемую работу, нужно отлично знать русский. А по статистике лишь единицы в совершенстве владеют языком. Остальные могут претендовать на должности дворника, строителя, дорожного работника, те профессии, где говорить приходится крайне редко.

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