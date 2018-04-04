Из-за мигранта оштрафовали главврача Доволенской больницы

Прокуратурой Доволенского района установлено, что в прошлом году в центральной районной больнице два раза лечилась гражданка Казахстана. Однако медики не сообщили об этом в орган миграционного учета, что, как пояснил VN.ru cтарший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин, не соответствовало Федеральному закону «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В результате главврачу придется выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Добавим, мигранты считают наш регион комфортным для проживания. Доступное жилье, качественное образование, хороший заработок. Все составляющие подталкивают иностранцев сменить местожительства.