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13:06 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Полиция взыскала с уфимцев штрафы на 2 миллиона рублей

В Уфе завершилась операция «Должник». Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, полицейские взыскали с граждан 1,9 млн рублей по административным штрафов.

По итогу операции 193 неплательщика подвергнуты административному аресту, 15 человек привлечены к обязательным работам.

Управление МВД по Уфе напоминает, что платить штрафы нужно в установленные законом сроки.

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