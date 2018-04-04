Полиция взыскала с уфимцев штрафы на 2 миллиона рублей
В Уфе завершилась операция «Должник». Как сообщает
В Уфе завершилась операция «Должник». Как сообщает
По итогу операции 193 неплательщика подвергнуты административному аресту, 15 человек привлечены к обязательным работам.
Управление МВД по Уфе напоминает, что платить штрафы нужно в установленные законом сроки.
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