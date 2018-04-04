«Разноцветные субботники» пройдут в Уфе
Они стартуют 14 апреля и продлятся до 26 мая.
Они стартуют 14 апреля и продлятся до 26 мая.
В Уфе с 14 апреля до 26 мая пройдут «Разноцветные субботники». Об этом сообщает
График проведения субботников в районах столицы республики:
Отмечено, что мероприятие несёт благотворительный характер: вырученные деньги за сортировку отходов и переработку сырья будут направлены на реабилитацию больных детей.
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