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13:05 (мск), источник: АиФ Уфа

«Разноцветные субботники» пройдут в Уфе

Они стартуют 14 апреля и продлятся до 26 мая.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе с 14 апреля до 26 мая пройдут «Разноцветные субботники». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

График проведения субботников в районах столицы республики:

  • 14 апреля в 11:00 Октябрьский район, сбор: улица Бикбая, 39. Площадка: Набережная реки Уфы.
  • 21 апреля в 11:00 Демский район, сбор: улица Центральная, 50Б. Площадка: Лесной массив.
  • 28 апреля в 11:00 Советский район, сбор: Мангальная зона. Площадка: парк Лесоводов.
  • 5 мая, 11:00 Орджоникидзевский район, сбор: на спуске к спорткомплексу «Биатлон». Площадка: Биатлон.
  • 12 мая, 11:00 Калининский район, сбор: улица Мушникова, 13. Площадка: озеро «Теплое».
  • 19 мая, 11:00 Кировский район, сбор: улица Авроры, 14−16. Площадка: Зеленая Роща.
  • 26 мая, 11:00 Ленинский район, сбор: Остановка «Шк. Интернат № 5». Площадка: сквер «Волна».

Отмечено, что мероприятие несёт благотворительный характер: вырученные деньги за сортировку отходов и переработку сырья будут направлены на реабилитацию больных детей.

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