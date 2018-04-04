Схема движения маршрутки № 20 изменится в Ростове-на-Дону
Схема движения маршрутного такси № 20 изменится в донской столице.
Схема движения маршрутного такси № 20 изменится в донской столице.
Как сообщает городской департамент транспорта, с 7 апреля маршрутки будут курсировать по схеме: пос. Первомайский — ул. Пескова — ул. Нозадзе — ул. Малиновского — ул. 339-й Стрелковой Дивизии — ул. Зорге — ул. Еременко — ул. Мадояна — ул. Профсоюзная — пер. Силикатный — ул. Некрасовская — ул. Гусева — пл. Восстания — Депутатский мост — пр. Сиверса — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — ул. Береговая — пр. Буденновский — ул. Московская — пер. Соборный — ул. Темерницкая — пр. Буденновский — ул. Береговая — пр. Сиверса — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Сиверса — Депутатский мост — ул. Республиканская — ул. КИМа — пер. Сулинский — ул. Песчаная — пер. Кумский — пер. Майкопский — ул. Лесопарковая — ул. Мадояна — пл. Дорожных строителей — ул. Еременко — ул. Зорге — ул. 339-й Стрелковой дивизии — ул. Малиновского — ул. Нозадзе — ул. Пескова — пос. Первомайский.
Напомним, со 2 апреля в
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