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12:58 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге нет мест в яслях: их сократили ради «красивых» цифр

В одном из районов города только 19% родителей сумели устроить своих детей в ясли.

В Санкт-Петербурге не хватает мест в дошкольных учреждениях почти во всех районах города. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова, отчитываясь перед городским парламентом, передает 4 апреля корреспондент ИА REGNUM.

По словам Агапитовой, в прошлом году в среднем по городу лишь для 70% детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет нашлось место в яслях.

По ее мнению, в погоне за показателями — обеспеченности детскими садами на 100% согласно указу президента — районные власти просто реорганизовали ясельные группы в группы для детей постарше.

«Обеспеченность детскими садами в городе составляет 100%. Очевидно, выполняя указ президента о необходимости 100% доступности детских садов, некоторые районы реорганизовали группы для детей младше трех лет в пользу групп для старших детей. Так, в Приморском районе всего 19% родителей смогли устроить в ясли своих детей. Красногвардейский, Пушкинский и Московский районы тоже обеспечивают желающих яслями ниже 50%», — сообщила детский омбудсмен Петербурга.

Она убеждена, что проблема связана с появлением новых жилых кварталов, не обеспеченных необходимой социальной инфраструктурой. Так, к сентябрю 2017 года в очереди на место в детском саду стояли более 9 тыс. детей.

Напомним, в 2017 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало повышение предельной платы родителей за детские сады с 10% до 20% от стоимости фактического содержания ребенка в дошкольном учреждении.

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