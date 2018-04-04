В Петербурге нет мест в яслях: их сократили ради «красивых» цифр
В одном из районов города только 19% родителей сумели устроить своих детей в ясли.
В одном из районов города только 19% родителей сумели устроить своих детей в ясли.
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По словам Агапитовой, в прошлом году в среднем по городу лишь для 70% детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет нашлось место в яслях.
«Обеспеченность детскими садами в городе составляет 100%. Очевидно, выполняя указ президента о необходимости 100% доступности детских садов, некоторые районы реорганизовали группы для детей младше трех лет в пользу групп для старших детей. Так, в Приморском районе всего 19% родителей смогли устроить в ясли своих детей. Красногвардейский, Пушкинский и Московский районы тоже обеспечивают желающих яслями ниже 50%», — сообщила детский омбудсмен Петербурга.
Она убеждена, что проблема связана с появлением новых жилых кварталов, не обеспеченных необходимой социальной инфраструктурой. Так, к сентябрю 2017 года в очереди на место в детском саду стояли более 9 тыс. детей.
Напомним, в 2017 году Законодательное собрание
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