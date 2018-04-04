Школьников из Камышина наградили за помощь в поимке преступника

Напомним, инцидент произошел в конце марта. В полицию обратился 81-летний житель одного из сел Камышинского района. Мужчина рассказал, что к нему домой пришел неизвестный мужчина и предложил купить постельное белье. Когда пенсионер достал из шкафа сбережения, незнакомец выхватил сверток с деньгами и убежал.
Задержать злоумышленника помогли двое местных подростков. Они не только запомнили марку появившегося в селе незнакомого автомобиля, но и его номера. Через несколько часов машину и водителя задержали в Ольховском районе. У него были обнаружены украденные у пенсионера деньги.
По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, а школьников наградили за помощь полиции.
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