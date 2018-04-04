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16:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьников из Камышина наградили за помощь в поимке преступника

Школьники из Камышинского района Иван Марков и Андрей Мартыненко получили из рук начальника Межмуниципального отдела полиции «Камышинский» Дмитрия Крупецкого награды за помощь в поимке преступника.

Напомним, инцидент произошел в конце марта. В полицию обратился 81-летний житель одного из сел Камышинского района. Мужчина рассказал, что к нему домой пришел неизвестный мужчина и предложил купить постельное белье. Когда пенсионер достал из шкафа сбережения, незнакомец выхватил сверток с деньгами и убежал.

Задержать злоумышленника помогли двое местных подростков. Они не только запомнили марку появившегося в селе незнакомого автомобиля, но и его номера. Через несколько часов машину и водителя задержали в Ольховском районе. У него были обнаружены украденные у пенсионера деньги.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, а школьников наградили за помощь полиции.

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