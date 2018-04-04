Метеорологи рассказали о погоде в Воронеже на Пасху
Температура воздуха поднимется до +11 градусов.
Температура воздуха поднимется до +11 градусов.
Температура воздуха в Воронеже на Пасху поднимется до +11 градусов, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков. В ночь на воскресенье, 8 апреля, столбик термометра опустится до +1 градуса.
Днем воскресенья будет солнечно и ясно. Ветер
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