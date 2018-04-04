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13:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Метеорологи рассказали о погоде в Воронеже на Пасху

Температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 93% 750 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Температура воздуха в Воронеже на Пасху поднимется до +11 градусов, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков. В ночь на воскресенье, 8 апреля, столбик термометра опустится до +1 градуса.

Днем воскресенья будет солнечно и ясно. Ветер юго-западный, 5−10 м/сек. Как отметил Александр Сушков, «снег не успеет растаять полностью».

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Метеорологи рассказали о погоде в Воронеже на Пасху
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