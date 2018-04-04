Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». ЦБ начинает ежедневный мониторинг соцсетей. Регулятор выбрал исполнителя этой миссии —
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». ЦБ начинает ежедневный мониторинг соцсетей. Регулятор выбрал исполнителя этой миссии —
Цена контракта — 25 млн руб. Список соцсетей будет обсуждаться с ЦБ на этапе планирования. Соцмедиа стали значимым источником информации для ЦБ: они позволяют доносить до населения сведения о решениях регулятора, ставках по вкладам и кредитам. Поэтому для Банка России важно проводить мониторинг не только СМИ, но и социальных сетей, чтобы понимать запросы общества и вовремя на них реагировать, заявили «Известиям» в ЦБ.
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