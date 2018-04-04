Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей

Цена контракта — 25 млн руб. Список соцсетей будет обсуждаться с ЦБ на этапе планирования. Соцмедиа стали значимым источником информации для ЦБ: они позволяют доносить до населения сведения о решениях регулятора, ставках по вкладам и кредитам. Поэтому для Банка России важно проводить мониторинг не только СМИ, но и социальных сетей, чтобы понимать запросы общества и вовремя на них реагировать, заявили «Известиям» в ЦБ.

Диджитал-агентство будет не только анализировать информацию, но и давать советы по реагированию на инфоповоды. Всего за год проведут три информационных кампании. Также планируется снять видеоролик о современных технологиях для проекта Банка России «Финансовая грамотность». Большинство интернет-пользователей не посещают сайты госорганов, но почти каждый гражданин зарегистрирован в той или иной соцсети. Поэтому сайт — это уже вчерашний день, сегодня любая госструктура должна говорить с человеком без посредников, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его мнению, изучая информацию в соцмедиа, ЦБ сможет быстро реагировать на запросы общества и, возможно, корректировать свои действия.