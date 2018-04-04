Территорию вокруг надземного перехода в районе курорта «Ангара» в Иркутске обустроят в июне

Источник: администрация Иркутска

До 1 июня подрядная организация должна полностью обустроить территорию вокруг нового надземного перехода в районе курорта «Ангара» в Иркутске. Напомним, после того, как растаял снег, на объекте были выявлены некоторые замечания. Планируется, что к первому дню лета, на месте благоустроят подходы к переходу, уложат тротуарную плитку, обустроят газоны и облагородят всю территорию.

— На момент сдачи перехода в эксплуатацию в феврале этого года, все необходимые работы, в том числе благоустройство, были выполнены в полном объеме. Замечания, выявленные в ходе эксплуатации, будут устранены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств без ущерба для бюджета города, — сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.