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15:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Территорию вокруг надземного перехода в районе курорта «Ангара» в Иркутске обустроят в июне

Там благоустроят подходы и уложат тротуарную плитку.

Источник: администрация Иркутска

До 1 июня подрядная организация должна полностью обустроить территорию вокруг нового надземного перехода в районе курорта «Ангара» в Иркутске. Напомним, после того, как растаял снег, на объекте были выявлены некоторые замечания. Планируется, что к первому дню лета, на месте благоустроят подходы к переходу, уложат тротуарную плитку, обустроят газоны и облагородят всю территорию.

— На момент сдачи перехода в эксплуатацию в феврале этого года, все необходимые работы, в том числе благоустройство, были выполнены в полном объеме. Замечания, выявленные в ходе эксплуатации, будут устранены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств без ущерба для бюджета города, — сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Добавим, что строительство перехода проходило в рамках муниципальной программы «Дороги Иркутска на 2013 — 2020 годы». Из регионального и муниципального бюджетов на это выделили 20 млн рублей.

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