Экс-президент «Сибмоста» оштрафован на 200 тыс. рублей

Отдел по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении президента новосибирского АО «Сибмост». Он подозревался в совершении преступления по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов).

«В совершении инкриминируемого преступления подозреваемый признался и полностью возместил причиненный ущерб. После выполнения необходимых следственных действий следователь по ходатайству подозреваемого направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в сообщении ведомства.

Суд согласился со следствием и назначил размер штрафа в 200 тыс. руб.

Следствие установило, что в 2017 году у «Сибмоста» образовалась задолженность по налогам на сумму более 17 млн руб. Недостающую сумму фискальное ведомство собиралось снять со счетов организации. Но президент компании принял решение рассчитываться с подрядчиками за выполненные работы напрямую, а не через расчетные счета АО «Сибмост». Таким образом, он скрыл деньги от принудительного взыскания.

В следственном управлении не уточняют, о каком именно президенте АО «Сибмост» идет речь. До 10 марта 2017 года эту должность занимал Альберт Кошкин, затем его сменил бывший глава регионального Министерства транспорта Сергей Титов, который проработал на этом посту один год. Сейчас президентом «Сибмоста» является Антон Гурьянов, господин Титов работает его помощником.

«Сибмост», в частности, является генподрядчиком строительства первого участка Восточного обхода Новосибирска. Госконтракт был заключен в 2013 году. Его стоимость с учетом дополнительного соглашения 2016 года составляет 10,25 млрд руб.