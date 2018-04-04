Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

5 апреля уфимскую молодежь ждут на ярмарке вакансий

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. 5 апреля в башкирской столице состоится ярмарка вакансий для молодежи.

Источник: Башинформ

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, посетителям ярмарка предложат свободные рабочие места из разных отраслей экономики.

В числе предлагаемых вакансий — администратор, водитель автомобиля, воспитатель, горничная, грузчик, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, официант, повар, продавец, электрик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Задержан подозреваемый в отравлении сотрудников завода таллием
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Почему артисты уезжают из России ради Cirque du Soleil
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Как государство заставляет бизнес платить налоги
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом» В Патентном бюро США появилась заявка на регистрацию названия, которое предназначено для обозначения «автомобилей и их деталей»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь