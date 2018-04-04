5 апреля уфимскую молодежь ждут на ярмарке вакансий

Источник: Башинформ

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, посетителям ярмарка предложат свободные рабочие места из разных отраслей экономики.

В числе предлагаемых вакансий — администратор, водитель автомобиля, воспитатель, горничная, грузчик, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, официант, повар, продавец, электрик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.