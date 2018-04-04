5 апреля уфимскую молодежь ждут на ярмарке вакансий
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. 5 апреля в башкирской столице состоится ярмарка вакансий для молодежи.
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. 5 апреля в башкирской столице состоится ярмарка вакансий для молодежи.
Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, посетителям ярмарка предложат свободные рабочие места из разных отраслей экономики.
В числе предлагаемых вакансий — администратор, водитель автомобиля, воспитатель, горничная, грузчик, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, официант, повар, продавец, электрик.
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.
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