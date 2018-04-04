В Петербурге появится сеть развлекательных парков

Проект уже есть и предусматривает обустройство в разных районах города семи тематических развлекательных зон — от научных до фестивальных, с современным оборудованием и изменяемым пространством. Авторы проекта указали на данные статистики, согласно которым в Петербурге есть повышенный спрос на подобные парки, и с их строительством затягивать нежелательно. Предполагаемый срок реализации проекта — 26-й год.

Идею в целом одобрили, но предложили доработать, в частности, сомнения вызвала целесообразность возведения в Приморском районе так называемого «Азиатского парка».