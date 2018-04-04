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13:22 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Петербурге появится сеть развлекательных парков

20 миллиардов рублей — в такую сумму инвесторам обойдётся строительство целой сети развлекательных парков в Петербурге. Об этом говорили в Смольном на заседании городского Совета по инвестициям.

Проект уже есть и предусматривает обустройство в разных районах города семи тематических развлекательных зон — от научных до фестивальных, с современным оборудованием и изменяемым пространством. Авторы проекта указали на данные статистики, согласно которым в Петербурге есть повышенный спрос на подобные парки, и с их строительством затягивать нежелательно. Предполагаемый срок реализации проекта — 26-й год.

Идею в целом одобрили, но предложили доработать, в частности, сомнения вызвала целесообразность возведения в Приморском районе так называемого «Азиатского парка».

Кроме того, на заседании обсудили и предварительно одобрили — ещё два важных городских проекта. В Кузнечном переулке предполагается за счёт инвесторов построить новое здание для музея Достоевского. А на юге города хотят возвести новый автовокзал, который должен будет разгрузить транспортные потоки в центре Петербурга.

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