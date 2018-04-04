Крымские пляжи начали готовить к купальному сезону

Источник: РИА "Новости"

Обследование поводят сотрудники «КРЫМ-СПАС».

«Сотрудники аварийно-спасательной службы приступили к проведению водолазного обследования дна пляжей и мест массового отдыха на водных объектах, включая детские оздоровительные лагеря и санатории, на предмет готовности к курортному сезону. Спасатели-водолазы производят обследование и очистку акватории пляжа и мест массового отдыха водных объектов от посторонних предметов», — говорится в сообщении.

Спасатели уже обследовали и очистили дно акватории двух частных пляжей поселка Форос Ялтинского региона.

«По итогу со дна моря водолазами были извлечены различные фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло», — говорится в сообщении.