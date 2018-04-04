Крымские пляжи начали готовить к купальному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Крымские спасатели в преддверии курортного сезона приступили к обследованию пляжных территорий, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Крымские спасатели в преддверии курортного сезона приступили к обследованию пляжных территорий, сообщает
Обследование поводят сотрудники «КРЫМ-СПАС».
«Сотрудники
«По итогу со дна моря водолазами были извлечены различные фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что для качественного обследования прибрежной зоны необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2-х метров от береговой линии.
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