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15:25 (мск), источник: РИА Новости

Крымские пляжи начали готовить к купальному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Крымские спасатели в преддверии курортного сезона приступили к обследованию пляжных территорий, сообщает пресс-служба крымского министерства чрезвычайных ситуаций.

Источник: РИА "Новости"

Обследование поводят сотрудники «КРЫМ-СПАС».

«Сотрудники аварийно-спасательной службы приступили к проведению водолазного обследования дна пляжей и мест массового отдыха на водных объектах, включая детские оздоровительные лагеря и санатории, на предмет готовности к курортному сезону. Спасатели-водолазы производят обследование и очистку акватории пляжа и мест массового отдыха водных объектов от посторонних предметов», — говорится в сообщении.

Спасатели уже обследовали и очистили дно акватории двух частных пляжей поселка Форос Ялтинского региона.

«По итогу со дна моря водолазами были извлечены различные фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что для качественного обследования прибрежной зоны необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2-х метров от береговой линии.

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