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13:40 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Рустэм Хамитов предложил создать юношескую паралимпийскую команду

Глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил создать юношескую паралимпийскую команду для выступления на Международных детских играх в 2019 году.

Об этом он сказал на встрече с почетными гостями церемонии вручения Общественной премии «Молодость нации» накануне в Уфе.

— Главное, чтобы детишки ощущали себя наравне со всеми. Это будет интересно и для регионов России, и для зарубежных стран. Результаты — это вторично. Основная задача — чтобы ребята чувствовали себя востребованными и видели перспективу в жизни. Глядя на них, и другие за ними потянутся. В целом это формирует атмосферу доброты, душевности, справедливого, правильного подхода к жизни, — отметил глава республики.

Напомним, что в рамках этой встречи Рустэм Хамитов также назвал дату запуска Центра спортивной подготовки, который строится в микрорайоне Затон в Уфе. Открытие планируется к лету 2019 года. Здание обошлось республике в 3 млрд рублей.

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