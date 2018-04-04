Рустэм Хамитов предложил создать юношескую паралимпийскую команду

— Главное, чтобы детишки ощущали себя наравне со всеми. Это будет интересно и для регионов России, и для зарубежных стран. Результаты — это вторично. Основная задача — чтобы ребята чувствовали себя востребованными и видели перспективу в жизни. Глядя на них, и другие за ними потянутся. В целом это формирует атмосферу доброты, душевности, справедливого, правильного подхода к жизни, — отметил глава республики.