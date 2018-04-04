На Украине капитана сейнера «Норд» доставили в суд

Напомним, перед этим украинские пограничники без объяснений и вызова адвоката увезли Горбенко в неизвестном направлении. Накануне же капитан сообщил об издевательском отношении пограничников к членам эпипажа. После изъятия паспортов моряков не выпускают с борта судна, не оказывают качественной медицинской помощи и не допускают в трюм с судовым электрооборудованием.

«Норд» под флагом РФ, принадлежащий керченскому рыбколхозу имени Первого мая, пограничники Украины задержали в Азовском море. Капитану судна теперь скорее всего будет инкриминирована часть 2 статьи 332−1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Само судно арестовано по решению суда.

Если капитана судна арестуют, другим девяти членам экипажа грозит ответственность по части 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях Украины (незаконное пересечение границы). По этой статье рыбаков могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и арестовать на срок до 15 суток.

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