Движение около Воронежского концертного зала перекроют на 6 часов

В Воронеже на шесть часов перекроют подъезд к Воронежскому концертному залу, сообщила пресс-служба мэрии. Движение закроют в пятницу, 6 апреля.

Проехать нельзя будет с 7:30 до 13:30. Также будет запрещена парковка у Воронежского концертного зала.