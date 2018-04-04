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13:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Движение около Воронежского концертного зала перекроют на 6 часов

Также будет запрещена парковка.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на шесть часов перекроют подъезд к Воронежскому концертному залу, сообщила пресс-служба мэрии. Движение закроют в пятницу, 6 апреля.

Проехать нельзя будет с 7:30 до 13:30. Также будет запрещена парковка у Воронежского концертного зала.

Меру вводят из-за проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летию со дня появления военных комиссариатов.

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