Движение около Воронежского концертного зала перекроют на 6 часов
Также будет запрещена парковка.
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Также будет запрещена парковка.
В Воронеже на шесть часов перекроют подъезд к Воронежскому концертному залу, сообщила
Проехать нельзя будет с 7:30 до 13:30. Также будет запрещена парковка у Воронежского концертного зала.
Меру вводят
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