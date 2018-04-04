Воронежская область поднялась в рейтинге счастья
Частота упоминаний региона в соцсетях в позитивном контексте увеличилась.
Частота упоминаний региона в соцсетях в позитивном контексте увеличилась.
Воронежская область за месяц поднялась на одну позицию в рейтинге регионов России, которые упоминаются в социальных медиа в контексте «счастья». Регион по итогам марта занял 12-ю строчку рейтинга из 25 с частотой упоминания о нем в социальных медиа 1,61%. Эксперты исследовательской компании «Медиалогия» изучили 2 млн сообщений в соцсетях, блогах и на форумах. Рейтинг опубликовали в среду, 4 апреля.
При этом в феврале регион находился на 13-й строчке. Частота упоминаний Воронежской области составила 1,49% от общего числа упоминаний всех регионов.
Специалисты исследовали сообщения на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и LiveJournal. Лидерами рейтинга в марте стали Москва (25,19%),
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.
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