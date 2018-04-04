Воронежская область поднялась в рейтинге счастья

Воронежская область за месяц поднялась на одну позицию в рейтинге регионов России, которые упоминаются в социальных медиа в контексте «счастья». Регион по итогам марта занял 12-ю строчку рейтинга из 25 с частотой упоминания о нем в социальных медиа 1,61%. Эксперты исследовательской компании «Медиалогия» изучили 2 млн сообщений в соцсетях, блогах и на форумах. Рейтинг опубликовали в среду, 4 апреля.