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15:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область поднялась в рейтинге счастья

Частота упоминаний региона в соцсетях в позитивном контексте увеличилась.

Воронежская область за месяц поднялась на одну позицию в рейтинге регионов России, которые упоминаются в социальных медиа в контексте «счастья». Регион по итогам марта занял 12-ю строчку рейтинга из 25 с частотой упоминания о нем в социальных медиа 1,61%. Эксперты исследовательской компании «Медиалогия» изучили 2 млн сообщений в соцсетях, блогах и на форумах. Рейтинг опубликовали в среду, 4 апреля.

При этом в феврале регион находился на 13-й строчке. Частота упоминаний Воронежской области составила 1,49% от общего числа упоминаний всех регионов.

Специалисты исследовали сообщения на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и LiveJournal. Лидерами рейтинга в марте стали Москва (25,19%), Санкт-Петербург (12,52%) и Крым (3,8%). На последнем месте топа оказалась Иркутская область — 0,89%.

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

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