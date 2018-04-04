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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам запретят тратить на жилье больше 15 процентов доходов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить максимально допустимую долю расходов россиян на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере не более 15 процентов от совокупного дохода семьи. Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы — депутаты Госдумы от «Справедливой России».

По мнению депутатов, расходы на жилье необходимо законодательно ограничить, чтобы снизить уровень бедности в стране. «В настоящее время самой эффективной мерой адресной защиты является субсидия, предоставляемая семье на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — цитирует издание пояснительную записку к законопроекту.

Во многих регионах предельно допустимая доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22 процента и более, указывают парламентарии. При этом, отмечают они, в некоторых субъектах с высокими доходами населения она снижена региональным законодательством, что представляется несправедливым по отношению к россиянам, проживающим в других регионах. В качестве примеров авторы инициативы приводят Якутию, где максимальная доля таких расходов составляет 15 процентов, Санкт-Петербург (14 процентов) и Москву (10 процентов).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2017 году количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось более чем в два раза. Совокупная задолженность этих неплательщиков на 1 января 2018 года превысила 1,3 миллиарда рублей. На 1 января 2017 года показатель составлял порядка 600 миллионов рублей.

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