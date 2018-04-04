Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в аэропортах

«Компания “Бургер Рус”, владельцы ресторанов Burger King, заявила о готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса. В настоящее время в управление поступили их сведения о намерениях по снижению, — сообщил господин Стрельников.— Компания “Мастер франчайзинг групп” (собственник “Му-Му”.— “Ъ”) также не так давно нам сообщила, что понимает социальную ответственность, и предложила снизить цены по всем используемым в меню линейкам».