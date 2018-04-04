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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в аэропортах

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Стрельников заявил, что руководители сетей быстрого питания Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в своих ресторанах, расположенных в московских аэропортах, до тарифов, действующих в Москве и Подмосковье.

Источник: РИА "Новости"
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«Компания “Бургер Рус”, владельцы ресторанов Burger King, заявила о готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса. В настоящее время в управление поступили их сведения о намерениях по снижению, — сообщил господин Стрельников.— Компания “Мастер франчайзинг групп” (собственник “Му-Му”.— “Ъ”) также не так давно нам сообщила, что понимает социальную ответственность, и предложила снизить цены по всем используемым в меню линейкам».

Напомним, 22 марта ФАС сообщила о двухкратном завышении цен на продукты в московском аэропорту «Шереметьево» ресторанами сетей Burger King, «Му-Му» и «Шоколадница», обнаружив в этом признаки коллективного доминирования. По словам Дмитрия Стрельникова, цены в аэропортах будут снижены до конца апреля. Ранее представители «Шоколадницы» заявили, что не намерены снижать цены, так как в существующем меню есть ряд недорогих позиций, что дает возможность выбора клиентам с любыми финансовыми возможностями.

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