Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА отправит на Марс пчел

Специалисты НАСА планируют отправить на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями. Их назвали «марсианскими пчелами», и они будут предназначены для получения данных об атмосферном давлении и взятии образцов реголита на Красной планете. Об этом пишет издание Science Alert.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Читайте также
Ученые рассказали, как Tesla Маска может уничтожить жизнь на Марсе

Другое название «марсианских пчел» — аэрокосмическая конструкция с машущими крыльями (англ. flapping wing aerospace architectures). Разработчики предполагают, что роботы будут действовать группами и периодически возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход. В настоящее время специалисты работают над технической осуществимостью проекта. В частности, они планируют использовать вакуумную камеру, чтобы изучить аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы.

По словам специалистов, предварительные исследования показали, что аппарат, имитирующий шмеля с крыльями цикады, будет создавать достаточную подъемную силу для полета. При этом разработчики собираются минимизировать затраты энергии, установив пружины у основания крыльев. Кроме того, если один робот упадет, другие «пчелы» смогут поднять его и перенести к базе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин рассказал, как поступит с виновными в пожаре
Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни»
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Задержан подозреваемый в отравлении сотрудников завода таллием
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Почему артисты уезжают из России ради Cirque du Soleil
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Как государство заставляет бизнес платить налоги
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом» В Патентном бюро США появилась заявка на регистрацию названия, которое предназначено для обозначения «автомобилей и их деталей»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь