Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
«Больно смотреть»: Алексей Ягудин перенес серьезную операцию
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Бузова в наряде за 787 тысяч рублей представила новый проект
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
75-летняя британка поднимает штангу и бегает марафоны
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
15:24 (мск), источник: РИА Крым

Как не подцепить клеща: рекомендации эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. В Крыму активизировались клещи. Подцепить насекомое можно как в лесу, так и в городе, во время прогулки в парке.

Как пояснил в эфире радио «Спутник в Крыму» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медакадемии КФУ Искандер Каримов, из-за изменения климатических условий увеличился ареал распространения клещей.

Кроме того, выходить за пределы своей привычной среды обитания кровососущие могут в поисках еды. Однако наиболее комфортными условиями для жизни клещей остается влажная густая растительность.

«Клещи не поднимаются выше, чем на 50−70 см от поверхности земли, потому что для них особенно благоприятна густая влажная растительность. Не комфортной для насекомых является высушенная поверхность и сухая листва», — уточнил Каримов.

По словам эксперта, клещи могут быть переносчиками природно-очаговых инфекционных заболеваний: боррелиоза, клещевого энцефалита, в редких случаях — Крым-Конго геморрагической лихорадки (острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах — ред.). Все эти болезни представляют серьезную угрозу для людей. Поэтому с активизацией клещей эксперт рекомендует усилить бдительность и, отправляясь на природу, соблюдать ряд правил.

«Необходимо пользоваться репеллентами, которые позволяют обрабатывать не только кожу, но и одежду. Но нужно быть очень внимательным в подборе этих средств. Часто при обработке поверхности кожи люди не обращают внимания на то, что этот раствор не предназначен для детей. В случае использования он может спровоцировать аллергическую реакцию, которая в дальнейшем может запутать клиническую картину», — рассказал профессор.

Обрабатывать одежду эксперт рекомендует заранее. Кроме того, во время прогулки каждые четыре часа процедуру необходимо повторять. Частота опрыскиваний зависит от погоды.

«Если очень влажная погода — надо делать это чаще. В сухую можно повторять процедуру реже — с интервалом в два-четыре часа», — пояснил Каримов.

Не следует пренебрегать осмотрами тела и вещей. Заметить насекомое будет проще на светлой одежде. Этот факт стоит учитывать при выборе гардероба для похода или прогулки, подчеркнул специалист. Один из самых действенных способов защиты от клеща, по словам эксперта, — вакцинация. Она показана всем любителям походов и прогулок в горнолесной местности. Однако делать ее нужно вовремя.

«Желательно, чтобы эта процедура (вакцинация — ред.) начиналась за шесть месяцев до начала сезона. Потому что надо проводить не одну вакцинацию, а две-три ревакцинации, чтобы иммунитет имел защитный титр», — акцентировал эксперт.

Если все же защититься от укуса не удалось, главное правило — не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно. Извлекать клеща должен только специалист.

«В полевых условиях выдернуть клеща можно, но мы можем загрязнить рану и занести инфекцию не связанную с клещом. Кроме того, насекомое можно потерять, а его необходимо донести до лаборатории. Желательно, чтобы эту процедуру проводили грамотные специалисты в травмпунктах. Извлеченное насекомое нужно сохранить и доставить в лабораторию Роспотребнадзора, где должны провести исследование клеща, чтобы определить наличие того или иного возбудителя — боррелиоза, клещевого энцефалита. Это уже процедура платная», — отметил Каримов.

Инкубационный период с момента укуса клеща до проявления симптомов возможной болезни может длиться до 30 дней. Поэтому человеку, которого укусил клещ, через месяц необходимо обследоваться на предмет диагностики клещевого энцефалита или боррелеза. Все это время необходимо внимательно следить за состоянием здоровья, и в случае изменений сразу обращаться к специалисту.

«А по боррелезу человек должен пройти обследование через три месяца, а иногда шесть месяцев, потому что при боррелезе выработка антител, которая помогаем нам диагностировать, происходит медленно. Тут очень важно наблюдение за своими клиническими проявлениями. Если у больного в течение месяца, а иногда до 50 дней, возникает температурная реакция, клинические проявления в виде интоксикации: головной боли или рвоты или какие-то неврологические нарушение, это требует обращения к врачу», — заключил Искандер Каримов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Крыму четверо мужчин пытались дать 1,5 млн рублей взятки предприятию 'Крымэнерго'
Экипажу захваченного Украиной 'Норда' доставили продукты
Российскую позицию по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
При пожаре в московском ТЦ «Персей» погиб один человек
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Ученые назвали лидеров по завышенной самооценке среди студентов
Почему артисты уезжают из России ради Cirque du Soleil
Евросоюз может закрыть дело против «Газпрома»
В РФ благодаря информации от Турции предотвратили теракт
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь