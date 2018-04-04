Как не подцепить клеща: рекомендации эксперта

Как пояснил в эфире радио «Спутник в Крыму» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медакадемии КФУ Искандер Каримов, из-за изменения климатических условий увеличился ареал распространения клещей.

Кроме того, выходить за пределы своей привычной среды обитания кровососущие могут в поисках еды. Однако наиболее комфортными условиями для жизни клещей остается влажная густая растительность.

«Клещи не поднимаются выше, чем на 50−70 см от поверхности земли, потому что для них особенно благоприятна густая влажная растительность. Не комфортной для насекомых является высушенная поверхность и сухая листва», — уточнил Каримов.

По словам эксперта, клещи могут быть переносчиками природно-очаговых инфекционных заболеваний: боррелиоза, клещевого энцефалита, в редких случаях — Крым-Конго геморрагической лихорадки (острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах — ред.). Все эти болезни представляют серьезную угрозу для людей. Поэтому с активизацией клещей эксперт рекомендует усилить бдительность и, отправляясь на природу, соблюдать ряд правил.

«Необходимо пользоваться репеллентами, которые позволяют обрабатывать не только кожу, но и одежду. Но нужно быть очень внимательным в подборе этих средств. Часто при обработке поверхности кожи люди не обращают внимания на то, что этот раствор не предназначен для детей. В случае использования он может спровоцировать аллергическую реакцию, которая в дальнейшем может запутать клиническую картину», — рассказал профессор.

Обрабатывать одежду эксперт рекомендует заранее. Кроме того, во время прогулки каждые четыре часа процедуру необходимо повторять. Частота опрыскиваний зависит от погоды.

«Если очень влажная погода — надо делать это чаще. В сухую можно повторять процедуру реже — с интервалом в два-четыре часа», — пояснил Каримов.

Не следует пренебрегать осмотрами тела и вещей. Заметить насекомое будет проще на светлой одежде. Этот факт стоит учитывать при выборе гардероба для похода или прогулки, подчеркнул специалист. Один из самых действенных способов защиты от клеща, по словам эксперта, — вакцинация. Она показана всем любителям походов и прогулок в горнолесной местности. Однако делать ее нужно вовремя.

«Желательно, чтобы эта процедура (вакцинация — ред.) начиналась за шесть месяцев до начала сезона. Потому что надо проводить не одну вакцинацию, а две-три ревакцинации, чтобы иммунитет имел защитный титр», — акцентировал эксперт.

Если все же защититься от укуса не удалось, главное правило — не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно. Извлекать клеща должен только специалист.

«В полевых условиях выдернуть клеща можно, но мы можем загрязнить рану и занести инфекцию не связанную с клещом. Кроме того, насекомое можно потерять, а его необходимо донести до лаборатории. Желательно, чтобы эту процедуру проводили грамотные специалисты в травмпунктах. Извлеченное насекомое нужно сохранить и доставить в лабораторию Роспотребнадзора, где должны провести исследование клеща, чтобы определить наличие того или иного возбудителя — боррелиоза, клещевого энцефалита. Это уже процедура платная», — отметил Каримов.

Инкубационный период с момента укуса клеща до проявления симптомов возможной болезни может длиться до 30 дней. Поэтому человеку, которого укусил клещ, через месяц необходимо обследоваться на предмет диагностики клещевого энцефалита или боррелеза. Все это время необходимо внимательно следить за состоянием здоровья, и в случае изменений сразу обращаться к специалисту.