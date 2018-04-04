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15:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа 6 и 7 апреля ограничат движение и парковку

Меру введут в связи с проведением спартакиады вузов Минобороны РФ.

Источник: РИА "Воронеж"

Движение и парковку автотранспорта в центре Воронежа ограничат 6 и 7 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации. Меру введут в связи с проведением спартакиады вузов Министерства обороны РФ.

Так, 6 апреля, с 7:00 до 15:00 перекроют движение автотранспорта по Петровской набережной и улице Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до Чернавского моста). Парковка автотранспорта по левой стороне проезжей части площади Ленина (от улицы Плехановской до Театрального проезда) будет запрещена с 7:00 до 13:00 7 апреля.

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