В центре Воронежа 6 и 7 апреля ограничат движение и парковку

Движение и парковку автотранспорта в центре Воронежа ограничат 6 и 7 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации. Меру введут в связи с проведением спартакиады вузов Министерства обороны РФ.

Так, 6 апреля, с 7:00 до 15:00 перекроют движение автотранспорта по Петровской набережной и улице Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до Чернавского моста). Парковка автотранспорта по левой стороне проезжей части площади Ленина (от улицы Плехановской до Театрального проезда) будет запрещена с 7:00 до 13:00 7 апреля.