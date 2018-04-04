В центре Воронежа 6 и 7 апреля ограничат движение и парковку
Меру введут в связи с проведением спартакиады вузов Минобороны РФ.
Меру введут в связи с проведением спартакиады вузов Минобороны РФ.
Движение и парковку автотранспорта в центре Воронежа ограничат 6 и 7 апреля, сообщила
Так, 6 апреля, с 7:00 до 15:00 перекроют движение автотранспорта по Петровской набережной и улице Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до Чернавского моста). Парковка автотранспорта по левой стороне проезжей части площади Ленина (от улицы Плехановской до Театрального проезда) будет запрещена с 7:00 до 13:00 7 апреля.
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