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14:32 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Неринги намерены продать на Куршской косе сеть бункеров

Бункеры были построены в 1939 году немцами, они предназначались для обороны воздушного пространства.

Власти Неринги рассматривают возможность продажи на Куршской косе в Алкснине сети бункеров времён Второй второй мировой войны, пишет в среду «Delfi».

«В мэрии мы обсудили и решили, что комплекс в Алкснине находится слишком далеко от населенных пунктов Неринги, поэтому пока речь идет о его передаче литовским ведомствам, а может и о возможности внести его в список государственной недвижимости, которая подлежит продаже», — цитирует портал мэра Неринги Дарюса Ясайтиса.

Чтобы сделать объект туристическим, потребуется около 1 млн евро, уточнил чиновник.

По информации литовских СМИ, объект был построен в 1939 году немцами, он предназначалась для обороны воздушного пространства. До сегодняшнего дня сохранился весь комплекс: арсенал, командный пункт, другие бункеры, площадки для пушек и подземные ходы.

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