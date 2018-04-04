Власти Неринги намерены продать на Куршской косе сеть бункеров

«В мэрии мы обсудили и решили, что комплекс в Алкснине находится слишком далеко от населенных пунктов Неринги, поэтому пока речь идет о его передаче литовским ведомствам, а может и о возможности внести его в список государственной недвижимости, которая подлежит продаже», — цитирует портал мэра Неринги Дарюса Ясайтиса.