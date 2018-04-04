Власти Неринги намерены продать на Куршской косе сеть бункеров
Бункеры были построены в 1939 году немцами, они предназначались для обороны воздушного пространства.
Бункеры были построены в 1939 году немцами, они предназначались для обороны воздушного пространства.
Власти Неринги рассматривают возможность продажи на Куршской косе в Алкснине сети бункеров времён Второй второй мировой войны, пишет в среду «Delfi».
«В мэрии мы обсудили и решили, что комплекс в Алкснине находится слишком далеко от населенных пунктов Неринги, поэтому пока речь идет о его передаче литовским ведомствам, а может и о возможности внести его в список государственной недвижимости, которая подлежит продаже», — цитирует портал мэра Неринги Дарюса Ясайтиса.
Чтобы сделать объект туристическим, потребуется около 1 млн евро, уточнил чиновник.
По информации литовских СМИ, объект был построен в 1939 году немцами, он предназначалась для обороны воздушного пространства. До сегодняшнего дня сохранился весь комплекс: арсенал, командный пункт, другие бункеры, площадки для пушек и подземные ходы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.