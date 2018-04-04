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14:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежской области поручил решить вопрос с зарплатой и кадрами в службе скорой помощи

Александр Гусев встретился с представителями подстанций.

Источник: РИА "Воронеж"

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с представителями подстанций скорой медицинской помощи в среду, 4 апреля, сообщил пресс-центр облправительства. Глава области поручил решить вопрос подготовки и обеспечения кадрами службы «скорой», а также по достижению показателей по зарплате сотрудников в соответствии с указом президента РФ.

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Стороны обсудили меры по повышению эффективности работы службы скорой помощи и имеющиеся в отрасли проблемы. По итогам встречи Александр Гусев также поручил провести анализ и подготовить предложения по созданию комфортных условий труда для медработников и по техническому переоснащению службы.

Ранее департамент здравоохранения Воронежской области рассказал, как работает с претензиями фельдшеров скорой помощи, которые устроили «итальянскую забастовку» из-за низких зарплат. Чтобы в бригадах скорой помощи работали по два человека, с 1 марта 2018 года в штатном расписании БУЗ ВО «ВССМП» появилось 30 ставок среднего медперсонала. По мнению специалистов, это должно решить проблему дефицита кадров и облегчить условия работы фельдшеров.

Контекст

Недовольные фельдшеры скорой помощи протестуют с 12 февраля 2018 года. В Воронеже «итальянскую забастовку», то есть работу по строгим правилам без уклонения от инструкций, поддержали около 50 человек. По словам медиков, ежедневно от 10 до 15 сотрудников отказывались выезжать к пациентам в бригаде, не укомплектованной вторым фельдшером. Это спровоцировало задержки: воронежцы ждали медпомощи по три-четыре часа.

Работники станции скорой помощи написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину 2 марта с просьбой «разобраться в сложившейся ситуации» и «принять меры <…> в части повышения заработной платы среднего медицинского персонала БУЗ ВО ВССМП». Документ подписали 349 человек.

После обострения конфликта департамент здравоохранения создал специальную комиссию, которая должна разобраться в претензиях медиков. На встрече в БСМП в пятницу, 30 марта, начальство выслушало требования фельдшеров. Сотрудники подстанций попросили увеличения зарплат, пересмотра тарифов фонда обязательного медицинского страхования и страхования жизни фельдшеров. Комиссия будет работать около месяца и анализировать бухгалтерскую отчетность подстанций.

Воронежцы начали сбор подписей в поддержку бастующих медиков.

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