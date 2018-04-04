Глава Воронежской области поручил решить вопрос с зарплатой и кадрами в службе скорой помощи
Александр Гусев встретился с представителями подстанций.
Александр Гусев встретился с представителями подстанций.
Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с представителями подстанций скорой медицинской помощи в среду, 4 апреля, сообщил
Стороны обсудили меры по повышению эффективности работы службы скорой помощи и имеющиеся в отрасли проблемы. По итогам встречи Александр Гусев также поручил провести анализ и подготовить предложения по созданию комфортных условий труда для медработников и по техническому переоснащению службы.
Ранее департамент здравоохранения Воронежской области рассказал, как работает с претензиями фельдшеров скорой помощи, которые устроили «итальянскую забастовку»
Контекст
Недовольные фельдшеры скорой помощи протестуют с 12 февраля 2018 года. В Воронеже «итальянскую забастовку», то есть работу по строгим правилам без уклонения от инструкций, поддержали около 50 человек. По словам медиков, ежедневно от 10 до 15 сотрудников отказывались выезжать к пациентам в бригаде, не укомплектованной вторым фельдшером. Это спровоцировало задержки: воронежцы ждали медпомощи по
Работники станции скорой помощи написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину 2 марта с просьбой «разобраться в сложившейся ситуации» и «принять меры <…> в части повышения заработной платы среднего медицинского персонала БУЗ ВО ВССМП». Документ подписали 349 человек.
После обострения конфликта департамент здравоохранения создал специальную комиссию, которая должна разобраться в претензиях медиков. На встрече в БСМП в пятницу, 30 марта, начальство выслушало требования фельдшеров. Сотрудники подстанций попросили увеличения зарплат, пересмотра тарифов фонда обязательного медицинского страхования и страхования жизни фельдшеров. Комиссия будет работать около месяца и анализировать бухгалтерскую отчетность подстанций.
Воронежцы начали сбор подписей в поддержку бастующих медиков.
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