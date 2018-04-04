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15:32 (мск), источник: Volga News

В Кировском районе Самары снесут два самовольно построенных кафе и одно административное здание

В Кировском районе областной столицы под снос пойдут два кафе на ул. Тувинской и административное здание на Волжском шоссе. Соответствующие постановления мэрии города опубликованы на сайте администрации в среду, 4 апреля.

Источник: Агентство «Москва»

Самовольными постройками признаны кафе «Гала» на ул. Тувинской, 31, кафе «Чинар» на ул. Тувинской, 30 и административное здание рядом с кафе «Кофе Хаус», расположенное по адресу Волжское шоссе, 13, к. 1.

На принудительный снос построек департаменту градостроительства отведено не более четырех месяцев со дня опубликования постановлений.

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