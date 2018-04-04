В Екатеринбурге заработает «горячая линия» для родителей по вопросам комплектования детских садов
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Горячая линия» для родителей по вопросам комплектования детских садов начнет свою работу в Екатеринбурге с 6 апреля. Об этом АПИ сообщили в Департаменте образования Администрации города.
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