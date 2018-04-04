В Екатеринбурге заработает «горячая линия» для родителей по вопросам комплектования детских садов

Основной период комплектования муниципальных ДОУ на 2018−2019 учебный год для детей в возрасте от 2 до 7 лет начался с 1 апреля и продлится до 30 июня. С 1 июля начнется период доукомплектования детских садов на свободные места. Всего для ребят будет открыто около 20 500 мест.