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14:36 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге заработает «горячая линия» для родителей по вопросам комплектования детских садов

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Горячая линия» для родителей по вопросам комплектования детских садов начнет свою работу в Екатеринбурге с 6 апреля. Об этом АПИ сообщили в Департаменте образования Администрации города.

Основной период комплектования муниципальных ДОУ на 2018−2019 учебный год для детей в возрасте от 2 до 7 лет начался с 1 апреля и продлится до 30 июня. С 1 июля начнется период доукомплектования детских садов на свободные места. Всего для ребят будет открыто около 20 500 мест.

«Горячая линия» будет работать с 9:00 до 16:00. На вопросы законных представителей детей, касающиеся комплектования детских садов, будут отвечать десять специалистов, в том числе из Департамента образования и Управлений образования каждого административного района Екатеринбурга.

Телефоны горячей линии:

  • 304−12−56 — начальник отдела обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности Департамента образования Наталья Николаевна Ведерникова;
  • 371−74−36 — главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности Департамента образования Наталья Игоревна Храмова;
  • 371−66−16 — главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Департамента образования Наталья Викторовна Матвеева;
  • 304−12−63 — главный специалист Управления образования Верх-Исетского района Юлия Борисовна Альканова;
  • 370−51−58 — главный специалист Управления образования Железнодорожного района Екатерина Васильевна Нагибина;
  • 374−49−19 — методист информационно-методического центра Управления образования Кировского района Светлана Викторовна Ярутина;
  • 376−36−25 — главный специалист Управления образования Ленинского района Татьяна Сергеевна Банникова;
  • 254−47−97 — ведущий специалист Управления образования Октябрьского района Елена Николаевна Кабанович;
  • 331 64 16 — главный специалист Управления образования Орджоникидзевского района Елена Витальевна Лескина;
  • 266−62−40 — ведущий специалист Управления образования Чкаловского района Наталия Георгиевна Андреева.

© Служба новостей «АПИ».

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