В Челябинске выбрали Мисс ЮУрГУ-2018
Обладательницей титула стала студентка 2 курса Высшей школы экономики и управления Ольга Шнайдер.
Обладательницей титула стала студентка 2 курса Высшей школы экономики и управления Ольга Шнайдер.
В
С момента первого кастинга до финала прошло полтора месяца. Все это время участницы репетировали, подбирали костюмы, составляли сольные и общие номера. Конкурсантки соревновались в
В этом году темой финала стал «Репертуар». На сцену вышли не просто студентки, а эстрадные дивы. Победительница Ольга Шнайдер примет участие в региональном конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Челябинской области». Первой
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