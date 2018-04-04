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14:39 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске выбрали Мисс ЮУрГУ-2018

Обладательницей титула стала студентка 2 курса Высшей школы экономики и управления Ольга Шнайдер.

В Конгрессно-выставочном холле Челябинска состоялся финал конкурса «Мисс ЮУрГУ-2018» — обладательницей титула стала студентка 2 курса Высшей школы экономики и управления Ольга Шнайдер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

С момента первого кастинга до финала прошло полтора месяца. Все это время участницы репетировали, подбирали костюмы, составляли сольные и общие номера. Конкурсантки соревновались в квест-комнате и участвовали в интеллектуальной игре «Мозгобойня», каждая девушка также готовила свой мастер-класс.

В этом году темой финала стал «Репертуар». На сцену вышли не просто студентки, а эстрадные дивы. Победительница Ольга Шнайдер примет участие в региональном конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Челябинской области». Первой вице-мисс стала Каролина Атабадзе, второй вице-мисс — Дарья Питунина.

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