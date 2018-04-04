В Челябинске выбрали Мисс ЮУрГУ-2018

В Конгрессно-выставочном холле Челябинска состоялся финал конкурса «Мисс ЮУрГУ-2018» — обладательницей титула стала студентка 2 курса Высшей школы экономики и управления Ольга Шнайдер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

С момента первого кастинга до финала прошло полтора месяца. Все это время участницы репетировали, подбирали костюмы, составляли сольные и общие номера. Конкурсантки соревновались в квест-комнате и участвовали в интеллектуальной игре «Мозгобойня», каждая девушка также готовила свой мастер-класс.