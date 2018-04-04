В Казани начался ямочный ремонт дорог

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани 3 апреля приступили к работам по устранению ям на дорогах. Ямочный ремонт начался в Кировском районе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замруководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев.

«К ямочному ремонту приступили вчера. Завод у нас запущен, выпускает литой асфальт. Пока работы начали с Кировского района. Выбираем участки дорог, на которых можно в ночной период времени качественно проводить работы», — сказал спикер.

Он пояснил, что ямочный ремонт начинается на дорогах, где отмечена наибольшая интенсивность движения, а также курсирует общественный транспорт. «К сожалению, появились ямы на улице Ершова, есть даже при выезде на Оренбургский тракт и проспект Победы, в других местах. Их меньше, чем в прошлом году, но такие улицы есть, — подчеркнул Куляжев. — В Кировском районе начали работы в районе улицы Боевая, которая ведет в поселок. Наверное, примем решение на период ямочного ремонта сообщать на нашем портале места его проведения».

Спикер также заметил, что продолжаются противопаводковые мероприятия. «В центральной части города проблем не видим. Коллекторы ливневой канализации прочищены на 60 процентов, остальные в рабочем состоянии и обеспечат необходимый пропуск талых вод. Сейчас занимаемся тем, что открываем ливневые приемники. Есть несколько узких мест в районе реки Нокса, где произошла самовольная засыпка, есть заросли, мы их расчищаем, чтобы обеспечить пропуск воды», — заключил он.