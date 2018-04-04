В ручье возле калининградского зоопарка появилась белая пена
В парковом ручье, который протекает через калининградский зоопарк, появилась белая пена. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на очевидцев в среду, 4 апреля.
В парковом ручье, который протекает через калининградский зоопарк, появилась белая пена. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на очевидцев в среду, 4 апреля.
«Белая пена течёт медленно, но верно, полностью заполонив ручей», — сообщил собеседник изданию. ИА REGNUM обратилось в надзорные органы с просьбой прокомментировать экологическое ЧП.
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