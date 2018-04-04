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14:46 (мск), источник: Вести - Калининград

В ручье возле калининградского зоопарка появилась белая пена

В парковом ручье, который протекает через калининградский зоопарк, появилась белая пена. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на очевидцев в среду, 4 апреля.

«Белая пена течёт медленно, но верно, полностью заполонив ручей», — сообщил собеседник изданию. ИА REGNUM обратилось в надзорные органы с просьбой прокомментировать экологическое ЧП.

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