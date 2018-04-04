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14:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградцам предложили написать «Тотальный диктант»

Зарегистрироваться нужно до 14 апреля.

Регистрация на участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант» открыта на официальном сайте с 4 до 14 апреля. В Калининградской области акция пройдет в пятый раз. За четыре года в ней приняли участие 1427 жителей региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в регионе диктант начнут писать 14 апреля в 13.00 на трех открытых площадках: в БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Невского, 14), в западном филиале РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62) и Славской центральной городской библиотеке (Славск, ул. Учительская, 9−12).

Кроме того, в этот день можно будет проверить грамотность в Польше и Литве.

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

В 2017 году мероприятие охватило 71 страну, объединив 200 тысяч человек в 866 городах.

Это ежегодное мероприятие по проверке грамотности для всех желающих — независимо от возраста, национальности и уровня образования.

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