Калининградцам предложили написать «Тотальный диктант»
Зарегистрироваться нужно до 14 апреля.
Зарегистрироваться нужно до 14 апреля.
Регистрация на участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант» открыта на официальном сайте с 4 до 14 апреля. В Калининградской области акция пройдет в пятый раз. За четыре года в ней приняли участие 1427 жителей региона.
Как сообщает
Кроме того, в этот день можно будет проверить грамотность в Польше и Литве.
Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты.
В 2017 году мероприятие охватило 71 страну, объединив 200 тысяч человек в 866 городах.
Это ежегодное мероприятие по проверке грамотности для всех желающих — независимо от возраста, национальности и уровня образования.
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