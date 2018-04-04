Челябинская область к паводкам готова

Межведомственная комиссия УрФО признала Челябинскую область готовой к прохождению пожароопасного сезона и паводка, сообщается на сайте областного правительства.

В состав комиссии вошли представители центрального аппарата областного главка МЧС России по Свердловской области и Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. В ходе проверки члены комиссии посетили Центр управления в кризисных ситуациях и оперативный штаб ГУ МЧС, а также управление Долгодеревенского участкового лесничества и пожарно-химическую станцию, которые расположены в Сосновском районе.

Члены комиссии осмотрели технику и оборудование, которые в случае необходимости будут задействованы для борьбы с природными пожарами. Помимо наземной техники специалисты проверили и квадрокоптер, стоящий на вооружении лесничества. Он необходим для мониторинга лесопожарной обстановки с воздуха.