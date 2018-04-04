Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Солистка группы «Серебро» готовится стать мамой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Известно о погибшем в пожаре в московском ТЦ - СМИ
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Скончался Сергей Мавроди
14:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинская область к паводкам готова

К такому выводу пришла межведомственная комиссия УрФО по итогам проверки.

Межведомственная комиссия УрФО признала Челябинскую область готовой к прохождению пожароопасного сезона и паводка, сообщается на сайте областного правительства.

В состав комиссии вошли представители центрального аппарата областного главка МЧС России по Свердловской области и Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. В ходе проверки члены комиссии посетили Центр управления в кризисных ситуациях и оперативный штаб ГУ МЧС, а также управление Долгодеревенского участкового лесничества и пожарно-химическую станцию, которые расположены в Сосновском районе.

Члены комиссии осмотрели технику и оборудование, которые в случае необходимости будут задействованы для борьбы с природными пожарами. Помимо наземной техники специалисты проверили и квадрокоптер, стоящий на вооружении лесничества. Он необходим для мониторинга лесопожарной обстановки с воздуха.

Добавим, что весеннее половодье 2018 года и пожароопасный сезон на Южном Урале обещают быть непростыми. Обострения ситуации во время весеннего половодья ожидают в 34 населённых пунктах Челябинской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Двух волков застрелили у церкви. Почему обитатели леса идут в города?
Российское заявление по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
При пожаре в московском ТЦ «Персей» погиб один человек
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Дайте две: как трансплантируют почки и где их берут
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Ученые назвали лидеров по завышенной самооценке среди студентов
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь