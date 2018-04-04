За костёр или шашлыки во дворе челябинцы получат штраф 5000 рублей
Штрафы за нарушение правил благоустройства увеличились в 5 раз.
Штрафы за нарушение правил благоустройства увеличились в 5 раз.
Новые штрафы за нарушение правил благоустройства ввели депутаты Челябинска, минимальная сумма штрафа увеличилась в 5 раз по сравнению с прошлым годом, сообщили на
Законодательная инициатива депутатов Годумы новая и направлена, прежде всего, на поддержание порядка и чистоты на улицах и во дворах. А минимальная сумма штрафа увеличена в пять раз для большей мотивации горожан.
Штрафы в 5 тысяч рублей для физических лиц, 10 тысяч для юридических лиц и 20 тысяч — для должностных будут применяться при следующих правонарушениях, — перечисляет депутат гордумы Дмитрий Холод: —.
— торговля в незаконных местах, после чего появляется грязь и мусор,
— сжигание на территории дворов листвы, организация костров, приготовление шашлыков.
Контроль будет осуществиться Управлением благоустройства г. Челябинска, в районах — это Администрации и сами жители, председатели КТОСов, представители общественных организаций. Но отрабатывать звонки и жалобы будут работники управления благоустройства, выезжая на место.
Депутат также является координатором проекта «Городская среда» и сообщил, что выбранные на голосовании территории, городские парки и скверы, начнут обновлять ближе к лету, в мае только завершаться конкурсы и будут определены подрядчики.
В Челябинске на реализацию проекта выделено 377 млн. рублей, будут отремонтированы 8 парков и 141 двор.
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