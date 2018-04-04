Какая погода будет на Пасху 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают тепло и без дождей

По последним данным, в воскресенье, 8 апреля, утром будет восемь градусов выше нуля. А уже к обеду воздух прогреется до тринадцати тепла. Дождя в этот день не обещают, но ясную погоду испортит облачность. К тому же разыграется северо-восточный ветер. Он будет дуть со скоростью до семи метров в секунду, временами его порывы будут достигать 14 метров. Давление в этот день будет заметно выше нормы — до 764 миллиметров ртутного столба.
Надо сказать, что все ближайшие дни погода, наконец, будет похожа на весеннюю. А пятница, 6 апреля, в Ростове-на-Дону станет самым жарким днем недели — до 15 градусов тепла.
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