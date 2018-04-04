Какая погода будет на Пасху 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают тепло и без дождей

По последним данным, в воскресенье, 8 апреля, утром будет восемь градусов выше нуля. А уже к обеду воздух прогреется до тринадцати тепла. Дождя в этот день не обещают, но ясную погоду испортит облачность. К тому же разыграется северо-восточный ветер. Он будет дуть со скоростью до семи метров в секунду, временами его порывы будут достигать 14 метров. Давление в этот день будет заметно выше нормы — до 764 миллиметров ртутного столба.