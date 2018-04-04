Фестиваль фейерверков перенесут на стадион «Калининград» и сделают платным

«В этом году у нас полностью поменяли формат. Так как это семейное мероприятие, будем раньше начинать шоу. У нас будет три субботы в сентябре: восьмое, 12-е, 22-е, каждый день не по два, а по три фейерверка, более масштабных и продолжительных, чем раньше. К нам готовы приехать крутые пиротехники со всего мира. Заявки уже подали Австрия, Филиппины, США, Индия, Румыния Канада, Гонконг, Швейцария», — пояснила Евгения Хан.