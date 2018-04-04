Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
5 новых фактов о лишнем весе
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:42 (мск), источник: Клопс.ru

Фестиваль фейерверков перенесут на стадион «Калининград» и сделают платным

Фестиваль фейерверков пройдёт в сентябре на стадионе «Калининград». Об этом на пресс-конференции в медиахолдинге «Западная пресса» в среду, 4 апреля, сообщила организатор мероприятия Евгения Хан.

Источник: Клопс.ru

«В этом году у нас полностью поменяли формат. Так как это семейное мероприятие, будем раньше начинать шоу. У нас будет три субботы в сентябре: восьмое, 12-е, 22-е, каждый день не по два, а по три фейерверка, более масштабных и продолжительных, чем раньше. К нам готовы приехать крутые пиротехники со всего мира. Заявки уже подали Австрия, Филиппины, США, Индия, Румыния Канада, Гонконг, Швейцария», — пояснила Евгения Хан.

По словам организатора, в этом году мероприятие сделают платным, однако доступным для большинства людей. «В общую зону можно будет приобрести билет по цене не дороже, чем билет в кино», — уточнила Евгения Хан. Она также добавила, что платить гости будут не за возможность наблюдать пиротехническое шоу, а за концерт: перед каждым фейерверком запланировано выступление музыкальных коллективов.

Впервые мировой чемпионат фейерверков прошёл в Зеленоградске в сентябре 2017 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Российскую позицию по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
МИД Британии признал удаление «твита» с обвинениями в адрес РФ
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
Ученые назвали макароны диетической едой
Пресс-секретарь патриарха осудил священника, спевшего «Мурку»
Путин призвал мировое сообщество помочь в восстановлении Сирии
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь