Фестиваль фейерверков перенесут на стадион «Калининград» и сделают платным
Фестиваль фейерверков пройдёт в сентябре на стадионе «Калининград». Об этом на
Фестиваль фейерверков пройдёт в сентябре на стадионе «Калининград». Об этом на
«В этом году у нас полностью поменяли формат. Так как это семейное мероприятие, будем раньше начинать шоу. У нас будет три субботы в сентябре: восьмое, 12-е, 22-е, каждый день не по два, а по три фейерверка, более масштабных и продолжительных, чем раньше. К нам готовы приехать крутые пиротехники со всего мира. Заявки уже подали Австрия, Филиппины, США, Индия, Румыния Канада, Гонконг, Швейцария», — пояснила Евгения Хан.
По словам организатора, в этом году мероприятие сделают платным, однако доступным для большинства людей. «В общую зону можно будет приобрести билет по цене не дороже, чем билет в кино», — уточнила Евгения Хан. Она также добавила, что платить гости будут не за возможность наблюдать пиротехническое шоу, а за концерт: перед каждым фейерверком запланировано выступление музыкальных коллективов.
Впервые мировой чемпионат фейерверков прошёл в Зеленоградске в сентябре 2017 года.
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