Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге полностью снесено
В Екатеринбурге полностью снесли здание бывшего кинотеатра «Темп».
В Екатеринбурге полностью снесли здание бывшего кинотеатра «Темп».
Фото площадки опубликовал в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Напомним, работы по сносу остатков строения начались 24 марта. Решение критически воспринято городской общественностью, в том числе урбанистами и архитекторами. Но стены принадлежат частной компании. В будущем здесь планируется построить жилой комплекс.
Не исключено, что решение о сносе девелопер принял после того, как стало известно о попытках группы горожан внести здание в реестр объектов культурного наследия.
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