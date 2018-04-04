Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге полностью снесено

Напомним, работы по сносу остатков строения начались 24 марта. Решение критически воспринято городской общественностью, в том числе урбанистами и архитекторами. Но стены принадлежат частной компании. В будущем здесь планируется построить жилой комплекс.

Не исключено, что решение о сносе девелопер принял после того, как стало известно о попытках группы горожан внести здание в реестр объектов культурного наследия.