Из-за долгов в Ростовской области от света отключили 20 тысяч абонентов
Больше четырех тысяч должников Ростова отключили от электросети. Об этом сообщили в компании «ТНС Энерго».
Больше четырех тысяч должников Ростова отключили от электросети. Об этом сообщили в компании «ТНС Энерго».
Всего в Ростовской области в этом году электроэнергии лишились 20 тысяч абонентов. Их общий долг составил 194 млн рублей.
По закону, подача электроэнергии может быть приостановлена, если сумма задолженности превышает двукратный период оплаты.
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