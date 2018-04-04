Ермак рассказал, когда на стадионе «Калининград» состоится первый концерт

Источник: Клопс.ru

По словам министра, помимо местных коллективов, ожидается прибытие звезды эстрады. Имя артиста пока держится в тайне.

«12 мая будет концерт непосредственно в чаше стадиона, перед ареной тоже будут выступать артисты. Калининградские музыкальные коллективы представят специальную программу, которой во время ЧМ-2018 будут радовать болельщиков в фан-зоне», — объяснил Ермак.