Кубок мира привезут в Самарскую область 13—15 мая

Стало известно, когда в Самарскую область приедет главный футбольный трофей — Кубок мира. Тур по региону запланирован на 13—15 мая . Об этом сообщили в пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что увидеть кубок сможет каждый.

Кубок мира — приз, который вручают победителям чемпионата мира. До 1970 года вручался Приз Жюря Риме, после этого учредили Кубок мира ФИФА. Его действующий обладатель — сборная Германии, которая завоевала трофей в 2014 году.