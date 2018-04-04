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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Кубок мира привезут в Самарскую область 13—15 мая

Посмотреть на него смогут все желающие.

Стало известно, когда в Самарскую область приедет главный футбольный трофей — Кубок мира. Тур по региону запланирован на 13—15 мая. Об этом сообщили в пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что увидеть кубок сможет каждый.

Кубок мира — приз, который вручают победителям чемпионата мира. До 1970 года вручался Приз Жюря Риме, после этого учредили Кубок мира ФИФА. Его действующий обладатель — сборная Германии, которая завоевала трофей в 2014 году.

Напомним, Кубок мира привезут в Самарскую область в рамках тура, посвященного чемпионату мира. Мундиаль пройдет в июне-июле этого года. В Самаре пройдет шесть игр: четыре матча группового этапа и игры 1/8 и ¼ финала.

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