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15:11 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Карантин по бешенству введен в Вознесенском районе Нижегородской области

Карантин по бешенству введен в Вознесенском районе Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом управление Россельхознадзора сообщило 4 апреля 2018 года. Согласно информации, заболевание было выявлено при исследовании биоматериала лисицы. Неблагополучным по бешенству признан р.п. Вознесенское. В угрожаемую зону вошли д. Починки и д. Варнавино. Карантин установлен до 29 мая. По данным Россельхознадзора последний случай заболевания бешенством в Вознесенском районе был зарегистрировано в 2017 году у коровы.

Напомним, число случаев бешенства у животных в Нижегородской области за I квартал 2018 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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