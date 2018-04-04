Карантин по бешенству введен в Вознесенском районе Нижегородской области.

Об этом управление Россельхознадзора сообщило 4 апреля 2018 года. Согласно информации, заболевание было выявлено при исследовании биоматериала лисицы. Неблагополучным по бешенству признан р.п. Вознесенское. В угрожаемую зону вошли д. Починки и д. Варнавино. Карантин установлен до 29 мая. По данным Россельхознадзора последний случай заболевания бешенством в Вознесенском районе был зарегистрировано в 2017 году у коровы.