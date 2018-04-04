В Нижнем Новгороде открылся музей живой бумаги

Музей живой бумаги, не имеющий аналогов в мире, открылся в Нижнем Новгороде. Все, что можно увидеть в музее, сделано в технике папье-маше, вручную нижегородскими скульпторами Еленой Сашиной и Натальей Голубевой.

Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к творчеству. Тематические инсталляции, авторские работы, возможность научиться лепить из бумаги не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Папье-маше в переводе с французского — «жеваная бумага». Легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси бумаги и клея. Возможности данного материала безграничны. Слепить можно от самых простых форм до самых сложных, в чем можно убедиться, посетив музей. Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к своему творчеству. Можно часами рассматривать ту или иную экспозицию. Уже несколько лет мастерицы радуют своими работами, которые разлетаются не только по России, но и пересекают границы океанов.