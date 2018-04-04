В Нижнем Новгороде открылся музей живой бумаги
Все, что можно увидеть в музее, сделано в технике
Все, что можно увидеть в музее, сделано в технике
Музей живой бумаги, не имеющий аналогов в мире, открылся в Нижнем Новгороде. Все, что можно увидеть в музее, сделано в технике
Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к творчеству. Тематические инсталляции, авторские работы, возможность научиться лепить из бумаги не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.
Музей в Нижнем Новгороде является уникальным и не имеет аналогов в мире. Его экспозиция работает на постоянной основе и будет пополняться в дальнейшем. Кроме того, в музее будут проходить
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