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15:10 (мск), источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде открылся музей живой бумаги

Все, что можно увидеть в музее, сделано в технике папье-маше, вручную.

Музей живой бумаги, не имеющий аналогов в мире, открылся в Нижнем Новгороде. Все, что можно увидеть в музее, сделано в технике папье-маше, вручную нижегородскими скульпторами Еленой Сашиной и Натальей Голубевой.

Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к творчеству. Тематические инсталляции, авторские работы, возможность научиться лепить из бумаги не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Папье-маше в переводе с французского — «жеваная бумага». Легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси бумаги и клея. Возможности данного материала безграничны. Слепить можно от самых простых форм до самых сложных, в чем можно убедиться, посетив музей. Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к своему творчеству. Можно часами рассматривать ту или иную экспозицию. Уже несколько лет мастерицы радуют своими работами, которые разлетаются не только по России, но и пересекают границы океанов.

Музей в Нижнем Новгороде является уникальным и не имеет аналогов в мире. Его экспозиция работает на постоянной основе и будет пополняться в дальнейшем. Кроме того, в музее будут проходить мастер-классы, где все желающие смогут научиться делать скульптуры из папье-маше.

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